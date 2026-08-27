Rigen alertas por nieve, lluvias y vientos: qué provincias serán afectadas este jueves

También hay alertas por lluvias y vientos

El SMN mantiene además una alerta amarilla por lluvias para el centro de Mendoza, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En esas regiones se esperan lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían ser superiores. En las áreas ubicadas a mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.