SociedadClima y ecología

Rigen alertas por nieve, lluvias y vientos: qué provincias serán afectadas este jueves

Varias provincias se encuentran bajo alerta del SMN por condiciones meteorológicas adversas, con nevadas, lluvias, vientos de hasta 90 km/h y viento Zonda.

Nieve, lluvia y ráfagas de más de 90 km/h: el pronóstico del SMN para este jueves
Nieve, lluvia y ráfagas de más de 90 km/h: el pronóstico del SMN para este jueves
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por nevadas intensas, lluvias, ráfagas y viento Zonda para este jueves en varias provincias de la cordillera y el NOA.
  • Mendoza cordillerana prevé hasta 150 cm de nieve, mientras rigen avisos por lluvias y vientos de 90 km/h en la Patagonia, y Zonda en San Juan.
  • Los fenómenos provocarán baja visibilidad y cambios térmicos bruscos. El organismo instó a seguir las recomendaciones de las autoridades locales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por distintos fenómenos meteorológicos para este jueves 27 de agosto. Las advertencias abarcan sectores de varias provincias y contemplan nevadas intensas, lluvias persistentes, fuertes vientos y viento Zonda.

Alerta amarilla: el viento Zonda regresa al NOA esta semana

Alerta amarilla: el viento Zonda regresa al NOA esta semana

Alerta naranja por nevadas en Mendoza

La situación más compleja se presenta en la zona cordillerana de Mendoza, donde rige una alerta naranja por nevadas. El SMN anticipó precipitaciones níveas fuertes y persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 60 y 150 centímetros durante el período de vigencia de la advertencia.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían generar una importante reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

En tanto, una alerta amarilla por nevadas alcanza al sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estos sectores se esperan acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros, además de viento fuerte y posibles dificultades para la visibilidad.

También hay alertas por lluvias y vientos

El SMN mantiene además una alerta amarilla por lluvias para el centro de Mendoza, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En esas regiones se esperan lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían ser superiores. En las áreas ubicadas a mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por vientos para el oeste de Catamarca, sectores del sur de Salta y el oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el centro de San Juan y Mendoza, Neuquén, el oeste de Río Negro y el sureste de Chubut.

Según el organismo, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Viento Zonda en San Juan

Finalmente, el centro de San Juan se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se prevén velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

La presencia del Zonda puede provocar una reducción de la visibilidad, un incremento repentino de las temperaturas y niveles muy bajos de humedad. El SMN recomendó prestar atención a las actualizaciones de las alertas meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades locales en las zonas alcanzadas por los distintos fenómenos.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla: el viento Zonda regresa al NOA esta semana

Alerta amarilla: el viento Zonda regresa al NOA esta semana

Alerta por frío: cinco provincias tendrán temperaturas extremadamente bajas

Alerta por frío: cinco provincias tendrán temperaturas extremadamente bajas

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Lo más popular
El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados
1

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura
2

La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura

Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres
3

Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido
4

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

Financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda: así es el nuevo sistema de créditos hipotecarios
5

Financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda: así es el nuevo sistema de créditos hipotecarios

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
3

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
4

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
5

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Más Noticias
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Alerta naranja y amarilla por temporal extremo: prevén ráfagas de 110 km/h y 150 cm de nieve en zonas para este martes

Cinco ejercicios para ganar masa muscular sin máquinas y hacer en casa

Cinco ejercicios para ganar masa muscular sin máquinas y hacer en casa

Cómo hacer bizcochuelo marmolado saludable: la receta sin gluten y sin azúcar para evitar picos de glucosa

Cómo hacer bizcochuelo marmolado saludable: la receta sin gluten y sin azúcar para evitar picos de glucosa

Comentarios