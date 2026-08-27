Rigen alertas por nieve, lluvias y vientos: qué provincias serán afectadas este jueves

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por nevadas intensas, lluvias, ráfagas y viento Zonda para este jueves en varias provincias de la cordillera y el NOA.
- Mendoza cordillerana prevé hasta 150 cm de nieve, mientras rigen avisos por lluvias y vientos de 90 km/h en la Patagonia, y Zonda en San Juan.
- Los fenómenos provocarán baja visibilidad y cambios térmicos bruscos. El organismo instó a seguir las recomendaciones de las autoridades locales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por distintos fenómenos meteorológicos para este jueves 27 de agosto. Las advertencias abarcan sectores de varias provincias y contemplan nevadas intensas, lluvias persistentes, fuertes vientos y viento Zonda.
Alerta naranja por nevadas en Mendoza
La situación más compleja se presenta en la zona cordillerana de Mendoza, donde rige una alerta naranja por nevadas. El SMN anticipó precipitaciones níveas fuertes y persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 60 y 150 centímetros durante el período de vigencia de la advertencia.
El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían generar una importante reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.
En tanto, una alerta amarilla por nevadas alcanza al sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estos sectores se esperan acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros, además de viento fuerte y posibles dificultades para la visibilidad.
También hay alertas por lluvias y vientos
El SMN mantiene además una alerta amarilla por lluvias para el centro de Mendoza, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En esas regiones se esperan lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían ser superiores. En las áreas ubicadas a mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.
Por otra parte, rige una alerta amarilla por vientos para el oeste de Catamarca, sectores del sur de Salta y el oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el centro de San Juan y Mendoza, Neuquén, el oeste de Río Negro y el sureste de Chubut.
Según el organismo, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Viento Zonda en San Juan
Finalmente, el centro de San Juan se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se prevén velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
La presencia del Zonda puede provocar una reducción de la visibilidad, un incremento repentino de las temperaturas y niveles muy bajos de humedad. El SMN recomendó prestar atención a las actualizaciones de las alertas meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades locales en las zonas alcanzadas por los distintos fenómenos.