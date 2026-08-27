La muerte del Negro Rada: que suenen fuerte los tambores

Recordarlo es hablar de la identidad del candombe del barrio Sur, ese rincón montevideano casi arrabalero donde la música habita las veredas en cada carnaval. Y evocarlo es también hurgar en la memoria de los sonidos de la vuelta de la democracia, tiempo triste al que le aportó la rebeldía de la fusión entre los ritmos afrolatinos con el rock y el jazz, y la reivindicación de la alegría para pueblos maltratados. Mientras Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti o Los Olimareños eran la voz de la denuncia y los reclamos, Rada lo fue de la ilusión y la esperanza. Cada uno fue tan importante como el otro para la música popular.