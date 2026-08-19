OpiniónColumnas ¿Cómo está la salud de la economía? La inflación, el dólar, las tasas y el Riesgo País vuelven al centro de la escena, en un momento en el que el Gobierno necesita mejorar el humor social. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 23 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur Ranking notas premium Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027 Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores ¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil? Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros