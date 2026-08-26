Murió Rubén Rada a los 83 años: el reconocido músico uruguayo se encontraba internado

En la adolescencia, el comediante argentino radicado en Uruguay Cacho de la Cruz lo cruzó haciendo imitaciones y cantando en un club de bochas de Montevideo. Lo arengó a incorporarse a la banda Los Hot Blowers bajo el seudónimo de Richie Silver, que iba bien con su impronta afro, y ese fue el comienzo de una carrera fenomenal de la música rioplatense.