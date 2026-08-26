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Murió Rubén Rada a los 83 años: el reconocido músico uruguayo se encontraba internado

La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales. Según el mensaje difundido por su entorno, el artista falleció a las 15.30.

ADIÓS A UNA LEYENDA DE LA MÚSICA. A los 83 años, murió el cantante uruguayo Rubén Rada.
ADIÓS A UNA LEYENDA DE LA MÚSICA. A los 83 años, murió el cantante uruguayo Rubén Rada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El reconocido músico uruguayo Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años en un centro de salud, tras complicaciones derivadas de un cuadro de neumonía bilateral.
  • El artista permanecía internado desde hacía más de un mes debido al deterioro de su salud, según informó su familia a través de un comunicado en redes sociales.
  • Figura fundamental del candombe y la música popular rioplatense, su fallecimiento deja un legado invaluable en la historia cultural de Uruguay y toda la región.
Resumen generado con IA

Rubén Rada, una de las leyendas de la música uruguaya, murió este miércoles a los 83 años. El artista permanecía internado desde hacía más de un mes debido a una neumonía bilateral.

La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales.  “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra la neumonía y sus complicaciones”, señaló el escrito. 

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, agregó.

Los inicios del "Negro" Rada

Nació en 1943 y se crió en la esquina montevideana de Tacuarembó e Isla de Flores, en la que tantas veces soñó con ser futbolista, aunque una tuberculosis lo disuadió de ello.

Creció en una familia numerosa en la que cantar también fue una forma de sobrevivir, con influencia de su madre. Iba al club Aldea, interpretaba canciones de Los Plateros a capella para granjearse unos platos de comida para compartir en su hogar.

En la adolescencia, el comediante argentino radicado en Uruguay Cacho de la Cruz lo cruzó haciendo imitaciones y cantando en un club de bochas de Montevideo. Lo arengó a incorporarse a la banda Los Hot Blowers bajo el seudónimo de Richie Silver, que iba bien con su impronta afro, y ese fue el comienzo de una carrera fenomenal de la música rioplatense.

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