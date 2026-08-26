De qué murió Rubén Rada, leyenda de la música uruguaya

Resumen para apurados
- El legendario músico uruguayo Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años en Montevideo tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía.
- El artista permaneció internado durante un mes por un cuadro respiratorio agravado, sumado a antecedentes cardíacos e hipertensión.
- Su partida deja un profundo pesar en el espectáculo rioplatense y consagra un legado invaluable para la música popular latinoamericana.
Rubén “El Negro” Rada murió este miércoles a los 83 años y el mundo de la música y el espectáculo está de luto. El artista uruguayo permaneció durante un mes internado en un centro de salud de Montevideo a causa de una neumonía y “sus complicaciones” derivadas, según expresó su familia en un comunicado oficial.
Rada falleció a las 15.30, de acuerdo con la información difundida por sus familiares. En el comunicado, sus allegados agradecieron los mensajes de preocupación recibidos durante los últimos días y destacaron el esfuerzo realizado por el equipo médico que atendió al músico durante este período.
La salud de Rubén Rada
La salud del artista había generado inquietud desde principios de agosto de 2026, cuando diversos informes médicos y periodísticos dieron cuenta inicialmente de un diagnóstico de neumonía bilateral.
A pesar de los esfuerzos médicos, el cuadro respiratorio presentó complicaciones. Los allegados del cantante resaltaron la labor de los profesionales que estuvieron a cargo de su atención en Montevideo.
Rada tenía antecedentes médicos que incluyeron una angioplastia coronaria en 2015 y episodios previos por presión arterial alta. Aun así, el cantautor se mantuvo activo hasta sus últimos días, con proyectos profesionales vigentes.