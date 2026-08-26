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De qué murió Rubén Rada, leyenda de la música uruguaya

El cantante tenía 83 años y se encontraba internado en Montevideo.

Dolor por la muerte de Rúben Rada.
Dolor por la muerte de Rúben Rada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legendario músico uruguayo Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años en Montevideo tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía.
  • El artista permaneció internado durante un mes por un cuadro respiratorio agravado, sumado a antecedentes cardíacos e hipertensión.
  • Su partida deja un profundo pesar en el espectáculo rioplatense y consagra un legado invaluable para la música popular latinoamericana.
Resumen generado con IA

Rubén “El Negro” Rada murió este miércoles a los 83 años y el mundo de la música y el espectáculo está de luto. El artista uruguayo permaneció durante un mes internado en un centro de salud de Montevideo a causa de una neumonía y “sus complicaciones” derivadas, según expresó su familia en un comunicado oficial.

Rada falleció a las 15.30, de acuerdo con la información difundida por sus familiares. En el comunicado, sus allegados agradecieron los mensajes de preocupación recibidos durante los últimos días y destacaron el esfuerzo realizado por el equipo médico que atendió al músico durante este período.

Murió Rubén Rada a los 83 años: el reconocido músico uruguayo se encontraba internado

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La salud de Rubén Rada

La salud del artista había generado inquietud desde principios de agosto de 2026, cuando diversos informes médicos y periodísticos dieron cuenta inicialmente de un diagnóstico de neumonía bilateral.

A pesar de los esfuerzos médicos, el cuadro respiratorio presentó complicaciones. Los allegados del cantante resaltaron la labor de los profesionales que estuvieron a cargo de su atención en Montevideo.

Rada tenía antecedentes médicos que incluyeron una angioplastia coronaria en 2015 y episodios previos por presión arterial alta. Aun así, el cantautor se mantuvo activo hasta sus últimos días, con proyectos profesionales vigentes.

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