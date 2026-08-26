El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Además, destacó que el crédito tiene un rol clave en la formalización de la economía y la reactivación de la industria. Al respecto, el funcionario explicó que, al fomentar tanto los préstamos a individuos como el financiamiento a desarrolladores anunciado recientemente, se logra una sinergia integral. “De esta manera estamos atacando tanto la oferta como la demanda”, dijo. El Gobierno apuesta a que este esquema movilice la construcción, un sector que hoy se encuentra un 25% por debajo de su pico registrado en 2023.