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Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Clara Pistán comenzó a estudiar a los 53 años. Para su tesis investigó la violencia que sufren los inspectores y propuso crear la figura de defensor legal.

SATISFECHA Y ORGULLOSA. Clara Pistán se dejó ver emocionada luego de lograr su gran sueño.
SATISFECHA Y ORGULLOSA. Clara Pistán se dejó ver emocionada luego de lograr su gran sueño.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • Clara Pistán, de 64 años, se recibió de abogada en Tucumán y elaboró un proyecto de ordenanza para defender a los inspectores de tránsito víctimas de violencia laboral.
  • Comenzó a estudiar a los 53 años mientras trabajaba en Yerba Buena. Desarrolló su propuesta basándose en los testimonios de agresiones que recolectó en la Dirección de Tránsito.
  • La iniciativa busca crear un defensor legal para los agentes municipales, sentando un precedente de protección jurídica mientras Pistán gestiona su matrícula para ejercer.
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