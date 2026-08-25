Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Resumen para apurados
- Clara Pistán, de 64 años, se recibió de abogada en Tucumán y elaboró un proyecto de ordenanza para defender a los inspectores de tránsito víctimas de violencia laboral.
- Comenzó a estudiar a los 53 años mientras trabajaba en Yerba Buena. Desarrolló su propuesta basándose en los testimonios de agresiones que recolectó en la Dirección de Tránsito.
- La iniciativa busca crear un defensor legal para los agentes municipales, sentando un precedente de protección jurídica mientras Pistán gestiona su matrícula para ejercer.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium