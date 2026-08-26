Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Multas y vehículos removidos

El funcionario también precisó que las multas por estacionar en lugares prohibidos rondan actualmente los $300.000 y que, cuando interviene una grúa, el propietario debe afrontar además ese costo. En ese sentido, indicó que la Municipalidad trabaja con entre tres y cuatro grúas en el área del microcentro y sus alrededores para retirar los vehículos que se encuentran en infracción.