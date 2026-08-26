Política

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

El operativo se concentra especialmente en el microcentro y busca combatir la doble y triple fila. Qué dijo el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán implementó multas de $300.000 y calcomanías para sancionar a conductores mal estacionados y ordenar el tránsito en el microcentro.
  • Con unas 300 actas diarias y uso de grúas, el municipio busca frenar la doble fila y las infracciones en horarios pico ante el fuerte crecimiento del parque automotor.
  • Los operativos se profundizarán y extenderán a barrios aledaños, sumando también adhesivos para casos de alcoholemia positiva para mejorar la seguridad vial.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó a colocar calcomanías en los vehículos que son encontrados estacionados en lugares prohibidos. La medida, según informaron, busca generar conciencia entre los conductores y ordenar el tránsito, especialmente en el microcentro y macrocentro. 

Según contó a LA GACETA el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, se labran alrededor de 300 actas por día por infracciones vinculadas al estacionamiento. “Hace 20 días hemos generado estas calcomanías que son colocadas efectivamente donde está prohibido estacionar”, explicó. El funcionario señaló que la iniciativa forma parte de una política de concientización impulsada por la Municipalidad, aunque admitió que todavía no alcanzaron los resultados esperados.

El objetivo es que disminuya “ostensiblemente” la cantidad de conductores que dejan sus vehículos en sectores donde está prohibido hacerlo. Las infracciones se concentran principalmente en el microcentro y dentro del perímetro de las cuatro avenidas.

Las zonas más conflictivas

Arnedo explicó que uno de los principales problemas que buscan combatir es el estacionamiento en doble y hasta triple fila, además de la ocupación de sectores expresamente señalizados como prohibidos. “Esta es otra de las formas que tenemos no solamente de concientizar, sino también de ir ordenando el alto tránsito que tenemos”, sostuvo.

De acuerdo con el secretario de Movilidad Urbana, las infracciones se producen con mayor frecuencia durante los horarios de mayor circulación. Los momentos más conflictivos son entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 12 y las 13.30.

La recepción de las calcomanías, según Arnedo, fue positiva. “Esto tiende a generar conciencia y a tratar de seguir en este marco de política pública, por instrucciones de la intendenta, de ordenar el tránsito que tenemos en la zona de San Miguel de Tucumán”, dijo.

La medida busca generar conciencia entre los conductores y ordenar el tránsito La medida busca generar conciencia entre los conductores y ordenar el tránsito FOTO BÁRBARA NIEVA / LA GACETA

Multas y vehículos removidos

El funcionario también precisó que las multas por estacionar en lugares prohibidos rondan actualmente los $300.000 y que, cuando interviene una grúa, el propietario debe afrontar además ese costo. En ese sentido, indicó que la Municipalidad trabaja con entre tres y cuatro grúas en el área del microcentro y sus alrededores para retirar los vehículos que se encuentran en infracción.

El operativo, además, continuará y se extenderá a otras zonas de la ciudad. Arnedo explicó que el crecimiento del parque automotor generó una presión cada vez mayor sobre un espacio urbano que prácticamente no se modificó.

“El parque automotor ha crecido mucho. El perímetro en particular del micro y del macrocentro no acompaña mucho porque todos sabemos qué es lo que tenemos en cuanto a metros cuadrados”, señaló.

Por ese motivo, anticipó que las acciones se profundizarán y llegarán también a barrios aledaños, con el objetivo de evitar que los vehículos sean estacionados en lugares prohibidos y mejorar la circulación.

También hay controles por alcoholemia

Las calcomanías no se limitan a las infracciones de estacionamiento. Arnedo explicó que también fueron diseñadas otras para identificar situaciones relacionadas con casos de alcoholemia positiva, en el marco de las infracciones contempladas por la legislación provincial y las ordenanzas municipales.

La intención, según el funcionario, es utilizar estas herramientas como parte de una estrategia más amplia de prevención y concientización vial.

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