Un sismo de 5,1 de magnitud vuelve a sacudir Colombia

BOGOTÁ, Colombia.- Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el miércoles a Bogotá y otras ciudades de Colombia, sin provocar víctimas pero sí mucho temor entre los pobladores que hace poco más de dos semanas sufrieron estragos por otro potente terremoto, de 7.4, del 10 de agosto.
Cientos de personas evacuaron edificios en medio de sonidos de sirenas en la capital y la ciudad de Bucaramanga, cercana al epicentro, aún atemorizadas por el terremoto de magnitud El sismo de ayer ocurrió a 149 kilómetros de profundidad en Los Santos, un municipio del departamento de Santander (noreste) con alta actividad sísmica.
Colombia entró en la fase de reconstrucción y atención a las familias que quedaron sin hogar, por el sismo que deja más de 330 muertos y miles de edificaciones colapsadas.
El presidente derechista Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica por el sismo más fuerte registrado en este siglo en Colombia. El gobierno estima que el valor de la reconstrucción de las zonas afectadas será de unos 9.570 millones de dólares.
Las ciudades más afectadas fueron Cali y Pereira, donde miles de viviendas, edificios de apartamentos, hoteles y colegios quedaron destruidos o con daños estructurales.
El aeropuerto de Venezuela reabrirá el 1 de septiembre
El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reiniciará operaciones comerciales el 1 de septiembre, luego de reparar los graves daños que sufrió durante los terremotos que dejaron más de 6.500 fallecidos.
El aeropuerto, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos del 24 de junio. Al comienzo de la catástrofe operó sólo para vuelos humanitarios. La principal pista de aterrizaje quedó dañada por los sismos.
A partir del 1 de septiembre se reiniciarán “las operaciones en los terminales temporales habilitados, tanto para vuelos nacionales como internacionales”, informó en un comunicado el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM). Las autoridades informaron que la reapertura se hará luego de “un proceso de reconstrucción, bajo estándares de calidad y últimas tecnologías”.
A partir de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 los vuelos comerciales se desviaron a otras terminales aérea con menor capacidad de operación en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este.
Un temblor de 4,2 en Chiapas: no hay reportes de daños
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó una intensa actividad sísmica en el sur de México, con movimientos entre la madrugada y el mediodía de ayer. El más fuerte fue un sismo de magnitud 4.2, ocurrido a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. Horas antes, se había registrado otro temblor de magnitud 4.1 a 50 kilómetros al noroeste de Arriaga, también en Chiapas, con una profundidad mayor: 111 kilómetros. En la madrugada también se reportó un sismo de magnitud 4.0 frente a las costas de Guerrero, 27 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, a 13.4 kilómetros de profundidad. En total, el SSN detectó eventos en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Baja California. Hasta anoche, no se habían reportado daños materiales ni personas heridas.
El organismo recordó además que continúan las réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas: hasta las 8:00 de este miércoles se habían contabilizado 2.090 réplicas, la mayor de ellas de magnitud 6.5.