Un sismo de 5,1 de magnitud vuelve a sacudir Colombia

Un temblor de 4,2 en Chiapas: no hay reportes de daños

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó una intensa actividad sísmica en el sur de México, con movimientos entre la madrugada y el mediodía de ayer. El más fuerte fue un sismo de magnitud 4.2, ocurrido a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. Horas antes, se había registrado otro temblor de magnitud 4.1 a 50 kilómetros al noroeste de Arriaga, también en Chiapas, con una profundidad mayor: 111 kilómetros. En la madrugada también se reportó un sismo de magnitud 4.0 frente a las costas de Guerrero, 27 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, a 13.4 kilómetros de profundidad. En total, el SSN detectó eventos en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Baja California. Hasta anoche, no se habían reportado daños materiales ni personas heridas.