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Los niños en redes sociales y el conflicto armado en Colombia

Las plataformas digitales están siendo usadas para el reclutamiento de niñas y niños.

Los niños en redes sociales y el conflicto armado en Colombia
26 Agosto 2026

BOGOTÁ, Colombia.- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las redes sociales Facebook y TikTok fallan en detectar, eliminar y evitar la difusión de contenido producido por grupos armados en Colombia para reclutar menores de edad. Sus algoritmos “parecen incluso promoverlo”. En seis décadas de conflicto armado, las guerrillas y narcotraficantes han sumado a sus filas niños y adolescentes pobres, pero en los últimos años el uso de estas plataformas ha “contribuido al drástico aumento del reclutamiento infantil”, de acuerdo con una investigación del organismo internacional.

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“Las plataformas digitales tienen que reconocer que están siendo usadas para el reclutamiento de niñas y niños (...) En la práctica están siendo usadas para la comisión de delitos, incluso de crímenes de guerra”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, durante la presentación del informe. 

En el documento, HRW llamó la atención sobre la difusión en redes sociales de publicaciones que glorifican “la vida armada” y promueven “ofertas de trabajo engañosas”, que han contribuido a que al menos 1.500 menores fueran reclutados en Colombia desde 2021.

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Los grupos armados usan a los niños para combatir, recabar inteligencia y operar drones, según el informe.

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