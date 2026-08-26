Los niños en redes sociales y el conflicto armado en Colombia

BOGOTÁ, Colombia.- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las redes sociales Facebook y TikTok fallan en detectar, eliminar y evitar la difusión de contenido producido por grupos armados en Colombia para reclutar menores de edad. Sus algoritmos “parecen incluso promoverlo”. En seis décadas de conflicto armado, las guerrillas y narcotraficantes han sumado a sus filas niños y adolescentes pobres, pero en los últimos años el uso de estas plataformas ha “contribuido al drástico aumento del reclutamiento infantil”, de acuerdo con una investigación del organismo internacional.