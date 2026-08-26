Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

El hecho ocurrió en el departamento Robles, cuando el equipo de recolección de la Municipalidad de Fernández acudió al predio para depositar la basura juntada durante la mañana. El grupo estaba integrado por el chofer Gonzalo Madrid, de 29 años, y los recolectores Mariano Cáceres, de 27, Juan Miguel Cordero y la víctima, identificada como David Manuel Tejeda.