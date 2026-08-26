Seguridad

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Ocurrió el lunes, en el paraje Mistol. La víctima tenía 32 años. Imputaron a un compañero de trabajo por homicidio culposo.

LA VÍCTIMA. David Manuel Tejeda tenía 32 años y falleció debido a las lesiones sufridas en la cabeza.
LA VÍCTIMA. David Manuel Tejeda tenía 32 años y falleció debido a las lesiones sufridas en la cabeza. FOTO TOMADA DE ELLIBERAL.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un recolector de 32 años murió el lunes en un basural de Santiago del Estero tras ser aplastado por la tolva compactadora del camión municipal.
  • El hecho ocurrió durante la descarga de residuos, cuando un compañero activó el mecanismo hidráulico que terminó impactando en la cabeza de la víctima.
  • La Justicia imputó al operario por homicidio culposo y ordenó pericias técnicas y testimoniales para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.
Resumen generado con IA

Un empleado municipal de 32 años murió en un basural del paraje Mistol, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Fernández, en Santiago del Estero, luego de ser aplastado por la tolva compactadora del camión recolector. Un compañero fue imputado por homicidio culposo.

El hecho ocurrió en el departamento Robles, cuando el equipo de recolección de la Municipalidad de Fernández acudió al predio para depositar la basura juntada durante la mañana. El grupo estaba integrado por el chofer Gonzalo Madrid, de 29 años, y los recolectores Mariano Cáceres, de 27, Juan Miguel Cordero y la víctima, identificada como David Manuel Tejeda.

Según la reconstrucción preliminar, Cordero operaba los comandos hidráulicos situados detrás de la cabina para hacer descender la estructura del vehículo, momento en el cual la prensa terminó impactando la cabeza de Tejeda.

Al percatarse del trágico suceso, los trabajadores accionaron nuevamente las palancas para elevar el mecanismo, pero los médicos del hospital zonal que acudieron de urgencia confirmaron que la muerte fue inmediata.

¿Cómo seguirá la investigación?

Los peritos judiciales de Santiago del Estero investigan si Tejeda intentó retirar algún objeto de la caja o si realizó un movimiento imprevisto hacia la zona de riesgo mientras se ejecutaba la maniobra.

Ante este panorama, el fiscal interviniente, Hugo Herrera, dispuso la inmediata detención e imputación de Cordero bajo la carátula de homicidio culposo, además de encomendar diversas pericias técnicas para reconstruir minuciosamente las circunstancias del hecho.

Trascendió que Cáceres y Cordero habrían manifestado que le gritaron a Tejeda para advertirle que saliera de detrás del camión antes de activar el descenso del compartimento. En los próximos días, el imputado será indagado por las autoridades judiciales, mientras que sus compañeros prestarán declaración testimonial.

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