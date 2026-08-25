Nueva ley de biocombustibles: el Senado convoca a una reunión plenaria y crece la expectativa por el “plan B”

La propuesta de un “plan B” que surgió durante la II Cumbre de Bioetanol en Tucumán tuvo una rápida repercusión en la Capital Federal y reactivó el debate por la reforma de la Ley de Biocombustibles en el Congreso. Luego de que el sector del bioetanol planteara su idea de desdoblar el proyecto para avanzar primero con una ley específica para el etanol y dejar el tratamiento del biodiésel para una etapa posterior, el Senado convocó para este miércoles 26 de agosto a una reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda para analizar los distintos textos presentados hasta el momento.