Nueva ley de biocombustibles: el Senado convoca a una reunión plenaria y crece la expectativa por el “plan B”
Este miércoles se reunirán las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda para analizar siete proyectos, luego de que en la II Cumbre de Bioetanol se planteara desdoblar la iniciativa del oficialismo para el bioetanol.
Resumen para apurados
- El Senado convocó a un plenario de comisiones este miércoles en el Congreso para analizar siete proyectos de reforma a la Ley de Biocombustibles ante reclamos del sector.
- La medida surge tras la II Cumbre de Bioetanol en Tucumán, donde se propuso desdoblar la iniciativa del biodiésel para acelerar el tratamiento legislativo del bioetanol.
- Las provincias productoras y empresas esperan un dictamen favorable que eleve los cortes obligatorios de mezcla y habilite el uso de motores flex fuel en el país.
La propuesta de un “plan B” que surgió durante la II Cumbre de Bioetanol en Tucumán tuvo una rápida repercusión en la Capital Federal y reactivó el debate por la reforma de la Ley de Biocombustibles en el Congreso. Luego de que el sector del bioetanol planteara su idea de desdoblar el proyecto para avanzar primero con una ley específica para el etanol y dejar el tratamiento del biodiésel para una etapa posterior, el Senado convocó para este miércoles 26 de agosto a una reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda para analizar los distintos textos presentados hasta el momento.
El encuentro, que no será informativa, se realizará a las 13, en el Salón Illia.
La convocatoria incluye siete iniciativas parlamentarias que proponen modificaciones a la actual Ley de Biocombustibles 27.640 y distintos esquemas para regular la producción, comercialización, mezcla y autoconsumo de estos combustibles. Entre los expedientes incluidos en el temario se encuentran proyectos de Beatriz Avila; José María Carambia y Natalia Gadano; Alejandra Vigo y Carlos Espínola; Patricia Bullrich y otros; Flavia Royon; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y Jorge Capitanich y otros.
La reunión fue convocada por disposición del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Agustín Monteverde. El temario contempla tanto iniciativas que plantean modificar los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol en el gasoil y la nafta como otras que proponen nuevos cronogramas para las cuotas de corte de combustibles fósiles y marcos regulatorios específicos para el sector.
Entre las propuestas figura además un proyecto que crea un Régimen de Promoción Federal para la producción de biocombustibles. De esta manera, el Senado pondrá en discusión un conjunto de iniciativas que plantean diferentes alternativas para reemplazar o modificar el esquema vigente de regulación de los biocombustibles.
Reacción
La convocatoria a la reunión elevó las expectativas, tanto entre las empresas sucroalcoholeras y de maíz como en las provincias productoras de bioetanol. Primero, por la posibilidad de que alguno de los proyectos, en particular el presentado por Bullrich desde el oficialismo nacional, pueda obtener dictamen. Y, segundo, por el eventual avance del desdoblamiento de la iniciativa.
Avila, senadora por Tucumán, calificó de “buena noticia” la convocatoria al encuentro parlamentario y destacó que la II Cumbre de Bioetanol dio un impulso para reactivar el debate, aunque no brindó mayores precisiones sobre la prioridad de los distintos planteos.
En su paso por Tucumán durante la actividad sectorial, Flavia Royon destacó que “el Senado ha venido trabajando muy activo”. “De hecho, tenemos sesión nuevamente en la semana (próxima), así que yo soy optimista sobre el avance del proyecto”, afirmó el viernes pasado.
Consultada sobre la posibilidad de separar el tratamiento del biodiésel y avanzar con una iniciativa específica para el bioetanol si no se alcanza un acuerdo entre los distintos actores, la senadora por Salta se pronunció a favor de buscar un entendimiento que permita incluir a todos los sectores. “Para mí, hay que avanzar en todos los sectores, incluido el biodiesel, así que esperemos arribar a un consenso. Soy optimista al respecto”, expresó la ex secretaría de Energía nacional.
“Yo he presentado un proyecto propio también, cuyo alcance es mucho más amplio que biocombustibles. Es un proyecto que habla de bioenergías, introduce el SAF (combustible sostenible de aviación), introduce el biogás. Así que sí, soy optimista”, explicó la parlamentaria respecto de su iniciativa.
Proyecto de Bullrich: puntos centrales
Uno de los principales puntos del proyecto del oficialismo nacional es mantener, para el corte obligatorio del 12% en la mezcla con las naftas, una participación del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz.
También contempla que, en el corte obligatorio del 12%, se mantiene la participación del 6%-6% para azúcar y maíz. A la vez, se aumenta la mezcla al 15% sin distinción de materia prima, y establece que el abastecimiento al corte obligatorio será de bioetanol nacional, mediante licitaciones en un mercado electrónico.
Se habilitarán los vehículos con motores Flex Fuel, que funcionan con cualquier mezcla de bioetanol, hasta el 100%.
Otro de los ejes es el reconocimiento a las provincias para que puedan desarrollar sus propios planes de uso de biocombustibles.