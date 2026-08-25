Se reunió la mesa política del Gobierno: nuevos proyectos y anuncios económicos de Caputo

Resumen para apurados
- La mesa política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada para definir la agenda legislativa y preparar anuncios económicos que presentará el ministro Luis Caputo.
- El debate abarcó la reforma del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal II, proyectos de Capital Humano y el tratamiento de pliegos judiciales en el Senado.
- Las medidas económicas y el avance legislativo definirán el rumbo fiscal del oficialismo, mientras se organiza la visita papal y el envío de nuevas reformas educativas.
La mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para repasar la agenda legislativa y las próximas medidas del oficialismo.
El encuentro estuvo centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II, que serán discutidas este miércoles en la Cámara de Diputados. Además, anticiparon anuncios económicos del ministro Luis Caputo.
De la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y Caputo.
La agenda del Congreso
Además de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo en la Cámara baja, durante el encuentro se repasó la agenda del Senado. La Cámara alta tratará este jueves los pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.
Será la primera sesión del Senado luego de la aprobación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una victoria pírrica para el Gobierno, ya que debió dar de baja los capítulos referidos a la ley de Tierras y a los cambios en el Sistema de Manejo del Fuego.
En paralelo, los funcionarios analizaron la visita del Papa León XIV. El objetivo es avanzar en cuestiones de organización y logística, en el marco de las reuniones que el Gobierno mantiene con el Episcopado.
Educación, trabajo y ANSES
Durante la reunión también se abordaron temas vinculados a distintas áreas del Ministerio de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello estuvo a cargo de los asuntos relacionados con educación, trabajo, niñez, familia y ANSES.
"Se acordó continuar trabajando durante los próximos días en distintos proyectos y medidas en materia educativa que serán enviados al Congreso y dados a conocer próximamente", indicaron desde la Casa Rosada, consignó Ámbito.
Además, el Gobierno anticipó que Caputo realizará anuncios económicos este miércoles.