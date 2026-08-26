Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral

Nuestra historia se construye sobre la búsqueda constante de la excelencia médica y el crecimiento institucional, orientados siempre a brindar una respuesta integral a cada persona que confía en nosotros. A lo largo de los años, en el Sanatorio del Sur nos hemos transformado para ponernos a la par de los mayores estándares de la medicina moderna, pero sin perder de vista lo esencial: la contención y el respeto por el paciente. Es bajo esa premisa que nos posicionamos como pioneros en el Noroeste Argentino en implementar la Terapia Humanizada, un modelo asistencial que prioriza la empatía, el acompañamiento familiar y el bienestar integral durante los procesos de recuperación.
Este proceso de transformación constante es el reflejo de un esfuerzo colectivo y de una visión enfocada en la mejora continua. Al respecto, el gerente de la institución, Julio Dip, destaca el sentido de esta evolución:
“Cada avance en infraestructura, tecnología o energía limpia cobra su verdadero significado cuando se traduce en tranquilidad y una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Detrás de cada inversión hay un equipo profesional sumamente comprometido que trabaja día a día con vocación, esfuerzo y exigencia para brindar una atención de máxima precisión, pero sobre todo, cercana y humana.”
Esta filosofía de atención se respalda con un despliegue tecnológico de alta complejidad. En el área quirúrgica y cardiovascular, la inauguración de nuestros nuevos quirófanos se complementa con el servicio de Hemodinámica, equipado con un angiógrafo Philips de última generación que permite realizar diagnósticos e intervenciones terapéuticas en 3D. Este avance garantiza niveles superiores de seguridad, precisión y tiempos de respuesta óptimos en situaciones críticas, los cuales se ven potenciados al contar con un banco propio de stents y prótesis que agiliza la resolución de urgencias y procedimientos programados. En esa misma línea de innovación, la especialidad de Urología incorporó la tecnología del Láser Holmium 120 W para ofrecer tratamientos de vanguardia, con intervenciones más eficaces y recuperaciones más ágiles.
El avance institucional abarca también el desarrollo científico y la atención ambulatoria. Disponemos de un Centro de Investigación propio integrado dentro de nuestras instalaciones por neurólogos, bioquímicos y profesionales dedicados al desarrollo del conocimiento médico aplicado. A esto se suma la expansión de nuestros consultorios externos en diversas especialidades y la incorporación de habitaciones VIP, diseñadas especialmente para brindar el máximo confort y privacidad a los pacientes y a sus familias durante la internación.
En este proceso de evolución permanente, asumimos además un compromiso firme con el futuro y el medio ambiente: nos enorgullece ser el primer sanatorio de la región en instalar paneles de energía solar, dando un paso clave hacia la sustentabilidad y el cuidado del entorno. En el Sanatorio del Sur seguimos creciendo y mejorando cada día, combinando la mejor tecnología médica con la calidez humana que nuestros pacientes merecen.