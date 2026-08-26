Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral

Nuestra historia se construye sobre la búsqueda constante de la excelencia médica y el crecimiento institucional, orientados siempre a brindar una respuesta integral a cada persona que confía en nosotros. A lo largo de los años, en el Sanatorio del Sur nos hemos transformado para ponernos a la par de los mayores estándares de la medicina moderna, pero sin perder de vista lo esencial: la contención y el respeto por el paciente. Es bajo esa premisa que nos posicionamos como pioneros en el Noroeste Argentino en implementar la Terapia Humanizada, un modelo asistencial que prioriza la empatía, el acompañamiento familiar y el bienestar integral durante los procesos de recuperación.