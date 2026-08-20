El Gobierno firmó el llamado a licitación por 50 años del Belgrano Cargas

Las explicaciones del ministro Caputo

A diferencia de concesiones previas, el contrato no contempla aportes del Tesoro Nacional ni subsidios operativos. Los adjudicatarios deberán financiar sus operaciones mediante el cobro de peajes a los operadores ferroviarios y la explotación económica de predios linderos, como nodos logísticos o acopios de granos. Al defender la reestructuración del Belgrano Cargas, el ministro Caputo remarcó: “Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”.