Política

El Gobierno firmó el llamado a licitación por 50 años del Belgrano Cargas

La medida fue publicada en el Boletón Oficial y contempla también a las redes operativas de las líneas General San Martín y General Urquiza. Son 7.594 kilómetros de vías que atraviesan 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales.

LICITACIÓN. La normativa contempla la explotación de las trazas y sus inmuebles aledaños, además de habilitar a los eventuales adjudicatarios la opción de adquirir el material rodante de cada tramo del Belgrano Cargas.
LICITACIÓN. La normativa contempla la explotación de las trazas y sus inmuebles aledaños, además de habilitar a los eventuales adjudicatarios la opción de adquirir el material rodante de cada tramo del Belgrano Cargas. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó la licitación por 50 años del Belgrano Cargas en 16 provincias argentinas para privatizar su operación y reducir el gasto estatal.
  • El proceso incluye 7.594 km de vías, venta optativa de material rodante y el régimen RIGI, vetando la participación de empresas estatales extranjeras.
  • Con una inversión privada prevista de U$S 755 millones, la iniciativa busca potenciar la competitividad exportadora y la conexión con países limítrofes.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Economía dio un paso decisivo en el esquema de reorganización del transporte ferroviario de cargas al autorizar el llamado a concurso público nacional e internacional para la concesión por un período de 50 años de la infraestructura de vías del Belgrano Cargas.

La medida, ratificada a través de la Resolución N° 1350/2026 firmada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, tiene como eje prioritario el llamado a licitación también a las redes operativas de las líneas General San Martín y General Urquiza.

El Gobierno cambió el esquema de privatización del Belgrano Cargas: ¿En qué consiste?

El Gobierno cambió el esquema de privatización del Belgrano Cargas: ¿En qué consiste?

El tramo sujeto a este proceso de privatización abarca una longitud operativa de 7.594 kilómetros que atraviesan 16 provincias argentinas y conectan estratégicamente con cinco pasos internacionales orientados a Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El diseño formulado por la administración del presidente Javier Milei contempla la explotación de las trazas y sus inmuebles aledaños, además de habilitar a los eventuales adjudicatarios la opción de adquirir el material rodante de cada tramo. La versión final de la normativa determinó una cláusula prohibitiva para impedir la postulación de compañías vinculadas o bajo el control de Estados extranjeros, un veto pensado para cerrar el paso a firmas chinas ligadas al Partido Comunista.

¿Cómo será la licitación del Belgrano Cargas?

El marco regulatorio aprobado procura adjudicar la administración, mantenimiento y modernización de los rieles a manos privadas: “Hágase saber que la licitación objeto de la presente resolución será llevada a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR”. En esa plataforma se centralizará la difusión del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las Especificaciones Técnicas y los requerimientos correspondientes al Belgrano Cargas y a las líneas complementarias.

El gobierno de Milei presentará en Nueva York el plan de privatización del Belgrano Cargas

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La resolución delimita también con precisión las fechas operativas del proceso licitatorio. El esquema estipula que las consultas técnicas sobre la documentación podrán remitirse “hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”. En tanto, el plazo límite para el ingreso formal de las propuestas vencerá “hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”. La apertura formal de los sobres se concretará “por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR” ese mismo día “a las 10:00 horas”.

Para la compulsa y análisis de las ofertas, las autoridades dispusieron “crear la Comisión Evaluadora ‘ad hoc’”, la cual estará conformada por los miembros titulares Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García.

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En cuanto a la ingeniería financiera del proyecto, la privatización de la red fue fragmentada en tres componentes: la concesión de la obra pública sobre la infraestructura, la venta opcional del material circulante vía subasta y la explotación de los talleres.

La normativa aclara que la custodia de “los recursos producidos de la venta mediante remate público del material rodante” quedará bajo el control de un fideicomiso de administración constituido por la firma Belgrano Cargas y Logística S.A.

Desde el Palacio de Hacienda argumentaron que ofrecer la alternativa de adquisición del equipamiento “redundará en una mayor concurrencia y, en consecuencia, la oportunidad de obtener ofertas más competitivas”. En paralelo, el plan otorga previsibilidad al permitir que los proyectos de inversión en infraestructura nueva y sustitución de tendidos califiquen para las exenciones e incentivos fiscal-cambiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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Las explicaciones del ministro Caputo

A diferencia de concesiones previas, el contrato no contempla aportes del Tesoro Nacional ni subsidios operativos. Los adjudicatarios deberán financiar sus operaciones mediante el cobro de peajes a los operadores ferroviarios y la explotación económica de predios linderos, como nodos logísticos o acopios de granos. Al defender la reestructuración del Belgrano Cargas, el ministro Caputo remarcó: “Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”.

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Bajo esa misma premisa, el funcionario sintetizó el objetivo central de la convocatoria al sostener que “esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”.

Las proyecciones preliminares estiman un flujo de inversiones privadas cercano a los U$S755 millones —U$S260 millones se destinarán al Belgrano, U$S420 millones al San Martín y U$S75 millones al Urquiza—, fijando un tope global de financiamiento público-privado de U$S435 millones para la ejecución de las obras estructurales.

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