El Gobierno avanza en la privatización de Corredores Viales para la gestión de 6.000 km de rutas

El decreto 416/2025 estipula que todo el proceso de licitación y adjudicación de las concesiones se realizará a través de la plataforma digital Contrat.AR. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas se encargará de coordinar las acciones para cumplir con el cronograma establecido, incluyendo la valuación de los flujos de fondos futuros derivados de la explotación por peaje y la tasación de los bienes de la compañía, tarea que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público competente.