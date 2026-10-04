Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Son de Venado Tuerto, pero hace tiempo que viven en Buenos Aires. El sábado, horas antes de que la Selección goleara 7-0 a Burkina Faso, Matías Gil llegó al Monumental con una ilusión que le importaba más que el resultado: la primera vez de los chicos en una cancha de la Selección. "Estamos muy contentos. Es la primera vez de los chicos", contó en la previa.