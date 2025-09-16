El gobierno de Milei avanza con la privatización de la empresa que opera las tres centrales nucleares

Un comunicado oficial remarcó que la incorporación de inversión privada es fundamental para ampliar el acceso a financiamiento, diversificar riesgos y asegurar la continuidad operativa en condiciones más eficientes y competitivas. En ese marco, se prevé destinar recursos a proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I —con reinserción prevista en el mercado para 2027— y la puesta en marcha del segundo módulo de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (Asecg II).