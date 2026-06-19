El Gobierno licitó la Hidrovía, la privatización más importante de la era Milei

Este escenario de concordancia involucró tanto a los oferentes privados como al visto bueno explícito de los actores de mayor peso en el entramado industrial y agroexportador. El bloque de apoyo estuvo constituido por entidades de la talla de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. A su vez, los gobernadores de las provincias ribereñas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones dieron su consentimiento territorial.