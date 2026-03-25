El Gobierno de Milei avanza con la privatización de Intercargo: ¿cómo será el proceso?

El Gobierno nacional informó que este jueves se presentarán las bases y condiciones para privatizar Intercargo, la compañía de servicios de rampas que opera en los aeropuertos argentinos.
“Es un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
El objetivo -según el funcionario- de la medida es “generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”. Aclaró que la venta se hará bajo “la modalidad de empresa en marcha e incluirá la transferencia integral de la compañía; la salida total del Estado Nacional de la participación societaria”.
En el mismo sentido, indicó que la transacción implicará “la continuidad de la empresa como unidad operativa” y que mantendrá sus contratos, licencias y el funcionamiento en las distintas terminales aeroportuarias donde brinda el servicio.
“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, agregó.
En noviembre de 2024, en medio de un paro de trabajadores aeroportuarios, Manuel Adorni había anunciado “la desregulación del servicio de rampas en aeropuertos para terminar con el monopolio de Intercargo y dar lugar a la participación de nuevas empresas”.
"Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pruritos de secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones", había dicho el por entonces vocero presidencial.
Si bien la emrpesa estuvo desde el principio en la mira de la administración de Javier Milei en su intención de "achicar el Estado", recién a mediados del año pasado se inició formalmente el proceso de privatización de Intercargo cuando en julio salió publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1067/2025.