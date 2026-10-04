Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Se formó en el Conservatorio Provincial de Música de Tucumán (ingresó en 1975) con Enrico Grazzioli y se especializó en Portugal con Márcio Carneiro a comienzos de los 90. Lo académico (fue parte de Pianistas del Tucumán y del Grupo de Cámara del Tucumán), el jazz, el tango, el rock (integró el grupo El Arca en los 80) y la experimentación electrónica convivían en sus obras y presentaciones. Estuvo en las Orquestas Juvenil y Sinfónica de la UNT y de la Estable y la Banda Sinfónica de la Provincia, y fue premiado como chelista en Mar del Plata, Barcelona, Viña del Mar y Costa do Estoril; y enseñó en el Instituto Superior de Música de la UNT y en forma privada.