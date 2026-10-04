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Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

El argentino se mostró disconforme por la estrategia de Alpine en una pista con mucha agua. "Contento no estoy porque quería estar en los puntos", dijo.

DISCONFORME. Colapinto consideró que Alpine no hizo una buena estrategia en Malasia.
DISCONFORME. Colapinto consideró que Alpine no hizo una buena estrategia en Malasia.
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto terminó 13° en el GP de Malasia de F1 tras una fallida estrategia de neumáticos de Alpine bajo la lluvia que le impidió sumar puntos este fin de semana.
  • El piloto largó con gomas lisas y cayó al puesto 21, pero logró remontar ocho posiciones con un ritmo sólido pese a que el asfalto nunca llegó a secarse.
  • Sin alcanzar la zona de puntos deseada, el argentino buscará recuperarse el próximo fin de semana en el Gran Premio de Singapur en el circuito de Marina Bay.
Resumen generado con IA

El Franco Colapinto penó con una mala decisión de Alpine de largar con neumáticos blandos en una pista con mucha agua. El resultado fue un inicio complicado, con el argentino quedando al fondo de la carrera y perdiendo mucho tiempo en las primeras vueltas, aunque terminó avanzó ocho puestos en el Gran Premio de Malasia.

En base a paciencia y un gran esfuerzo, el pilarense terminó cumpliendo un buen papel y finalizó 13º. "Nos quedamos todos patinando en la largada. Una lástima, fue una decisión incorrecta", dijo Colapinto luego de la carrera.

"Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé muchos riesgos porque no valía la pena. Después tuve un buen ritmo de carrera, pero una lástima la decisión inicial", analizó.

La escudería francesa hizo una apuesta muy fuerte con los neumáticos, pero no salió como esperaban. "Fue una tarde muy difícil porque no decidimos bien", reconoció Colapinto. A eso sumó: "No se secó nunca la pista. Pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba, pero no pasó. A laburar para lo que viene".

Más allá de esa situación, Colapinto logró recuperar terreno y de estar 21º terminó en el puesto 13. De todos modos, aseguró: "Contento no estoy porque quería estar en los puntos".

El próximo desafío del calendario será el Gran Premio de Singapur, que se disputará el próximo fin de semana en el Circuito Urbano de Marina Bay.

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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