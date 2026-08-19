Jugó en Los Pumas 7's, batió el récord argentino de los 100 metros y ahora vuelve al rugby

Resumen para apurados
- Franco Florio, el atleta más rápido del país y ex Puma 7's, vuelve al rugby para jugar el torneo Supersevens en Francia con el club Racing 92 durante agosto.
- Tras formarse en Belgrano Athletic y competir con la Selección, dejó el rugby en 2020 por el atletismo, donde en 2022 logró el récord argentino de 100 metros llanos (10,11s).
- Su participación durante dos semanas en Biarritz y Pau revalida la versatilidad de su velocidad de élite aplicada al alto rendimiento deportivo internacional.
Del césped a la pista y, varios años después, nuevamente a la ovalada. La carrera deportiva de Franco Florio estuvo marcada por una particular combinación entre rugby y velocidad. Jugó con Los Pumas 7's, abandonó temporalmente ese deporte para dedicarse de lleno al atletismo y terminó convirtiéndose en el hombre más rápido de Argentina. Ahora, a los 26 años, volverá a ponerse los botines.
El argentino disputará durante dos semanas el Supersevens con Racing 92 de Francia, una competencia de juego reducido que marcará su regreso al rugby después de varios años concentrado en las pistas.
La historia de Florio con la ovalada comenzó mucho antes de convertirse en uno de los principales velocistas del país. A los cinco años empezó a jugar en Belgrano Athletic y posteriormente se desempeñó como wing. Allí llegó a consagrarse campeón de la categoría M19 de la URBA.
Su velocidad comenzó rápidamente a abrirle las puertas de los seleccionados argentinos. En 2018 fue campeón Sudamericano M18 y posteriormente dio el salto al seven.
Debutó con Los Pumas 7's en Viña del Mar y durante 2019 tuvo la posibilidad de competir en el Circuito Mundial. Representó a Argentina en las etapas de Vancouver y Las Vegas antes de tomar una decisión que modificaría por completo su carrera.
Del rugby a convertirse en el argentino más veloz
En 2020, Florio decidió dejar el rugby y concentrarse al 100% en el atletismo. La apuesta terminó teniendo recompensa dos años después.
En 2022 corrió los 100 metros llanos en 10.11 segundos y estableció un nuevo récord argentino de la especialidad. La marca lo convirtió en el hombre más rápido de la historia del país sobre esa distancia.
Su explosividad, que durante sus primeros años había utilizado para romper defensas como wing, encontró así un nuevo escenario en las pistas.
Ahora, después de años dedicado al atletismo, Florio volverá temporalmente al deporte en el que comenzó su carrera.
El desafío de Franco Florio en Francia
Racing 92 incorporó al argentino para disputar el Supersevens, un torneo que se desarrollará durante dos semanas en Francia.
La primera etapa tendrá lugar en Biarritz este viernes 21 y sábado 22 de agosto. Una semana más tarde se disputará la segunda jornada en Pau.
La competencia estará dividida en cuatro zonas de cuatro equipos. Una vez terminada la fase inicial, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.
Será un regreso particular para Florio. Después de pasar por Los Pumas 7's y cambiar la ovalada por las pistas hasta convertirse en el argentino más rápido de la historia, volverá durante dos semanas al deporte con el que comenzó todo.