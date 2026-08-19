Jugó en Los Pumas 7's, batió el récord argentino de los 100 metros y ahora vuelve al rugby

Del césped a la pista y, varios años después, nuevamente a la ovalada. La carrera deportiva de Franco Florio estuvo marcada por una particular combinación entre rugby y velocidad. Jugó con Los Pumas 7's, abandonó temporalmente ese deporte para dedicarse de lleno al atletismo y terminó convirtiéndose en el hombre más rápido de Argentina. Ahora, a los 26 años, volverá a ponerse los botines.