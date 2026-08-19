Australia confirmó sus convocados para enfrentar a Los Pumas

Resumen para apurados
- El DT de Australia, Les Kiss, convocó a 34 jugadores para enfrentar a Los Pumas el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza en el marco de su gira.
- El plantel suma los regresos de Len Ikitau y Joseph-Aukuso Suaalii tras lesiones, pero sufre las bajas de Zane Nonggorr por lesión y Miles Amatosero por suspensión.
- La serie ante el equipo de Felipe Contepomi servirá para consolidar el recambio de los Wallabies y medir su nivel competitivo de cara a los próximos compromisos internacionales.
Australia definió el plantel que viajará a la Argentina para afrontar los dos partidos frente a Los Pumas. El head coach Les Kiss convocó a 34 jugadores para la gira, que comenzará con el duelo del sábado 29 de agosto en Jujuy y continuará el 5 de septiembre en Mendoza.
La nómina está integrada por 19 forwards y 15 backs y presenta algunas novedades importantes. Entre ellas aparecen los regresos de Len Ikitau y Joseph-Aukuso Suaalii, dos jugadores que vuelven a estar disponibles después de atravesar diferentes problemas físicos.
Ikitau se recuperó de una lesión sufrida durante el Nations Championship, mientras que Suaalii no había podido participar de la reciente victoria australiana frente a Japón.
En contrapartida, los Wallabies tendrán dos ausencias. El pilar Zane Nonggorr quedó descartado debido a una lesión y Miles Amatosero tampoco viajará a la Argentina debido a que debe cumplir las últimas dos fechas de una suspensión.
Les Kiss anticipó la exigencia de enfrentar a Los Pumas
El entrenador australiano se refirió al desafío que significará disputar dos partidos como visitante frente al seleccionado conducido por Felipe Contepomi.
“La gira por Argentina representa otro desafío difícil para nosotros como nuevo grupo, y sabemos que nos exigirá elevarnos a otro nivel mientras seguimos buscando construir y desarrollar nuestro juego”, sostuvo Kiss.
Los jugadores convocados se reunirán este sábado en Sídney y el domingo emprenderán el viaje rumbo a la Argentina. Una vez instalados en el país comenzarán la preparación para el primero de los dos encuentros.
Los 34 convocados de Australia
Forwards (19): Harry Wilson (capitán), Allan Alaalatoa, Angus Bell, Charlie Cale, Josh Canham, Massimo de Lutiis, Tom Hooper, Isaac Kailea, Fraser McReight, Josh Nasser, Brandon Paenga-Amosa, Billy Pollard, Aidan Ross, Lukhan Salakaia-Loto, Lachlan Shaw, Carlo Tizzano, Taniela Tupou, Rob Valetini y Jeremy Williams.
Backs (15): Filipo Daugunu, Ben Donaldson, Carter Gordon, Isaac Henry, Len Ikitau, Max Jorgensen, Ryan Lonergan, Tate McDermott, Declan Meredith, Hunter Paisami, Dylan Pietsch, Harry Potter, Joseph-Aukuso Suaalii, Kalani Thomas y Tom Wright.
El primer cruce contra Los Pumas será el sábado 29 de agosto en Jujuy. Una semana más tarde, el 5 de septiembre, ambos seleccionados volverán a enfrentarse en Mendoza.