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Los Pumas, con novedades para enfrentar a Australia: quién vuelve y qué pasa con Matera

El seleccionado argentino confirmó el plantel para los test matches de Jujuy y Mendoza. Franco Molina regresa a la convocatoria, mientras que Pablo Matera y Mayco Vivas se sumarán el jueves.

Pablo Matera se reincorporará a los entrenamientos el jueves.
Pablo Matera se reincorporará a los entrenamientos el jueves.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas confirmaron el plantel para enfrentar a Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza, destacando el regreso de Franco Molina.
  • Tras medirse ante Sudáfrica, el equipo iniciará prácticas con invitados temporales antes del acople de referentes como Pablo Matera y Mayco Vivas el jueves.
  • La serie de dos partidos ante los Wallabies permitirá afianzar la estructura del seleccionado nacional y sumar rodaje competitivo en territorio argentino.
Resumen generado con IA

Los Pumas ya tienen nombres definidos para el próximo desafío de la temporada. El seleccionado argentino volverá a concentrarse esta semana para comenzar a preparar los dos test matches frente a Australia, que se disputarán el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

La principal novedad de la convocatoria es el regreso de Franco Molina. El segunda línea vuelve al plantel después de no haber formado parte de los encuentros frente a Sudáfrica y ocupará el lugar de Franco Carrera.

No será, de todos modos, la única modificación durante el inicio de la preparación. Pablo Matera y Mayco Vivas se incorporarán a la concentración recién el jueves por motivos personales.

Durante los primeros entrenamientos, Agustín Sarelli y Martín Vaca trabajarán como invitados para ocupar temporalmente sus lugares. También aparece como invitado Benjamín Ordiz, uno de los backs que tendrá la posibilidad de entrenarse junto al seleccionado.

De esta manera, el equipo comenzará una nueva etapa de preparación después de los dos compromisos frente a Sudáfrica y con la mira puesta en los Wallabies.

Los Pumas recibirán dos veces a Australia

El primero de los enfrentamientos se disputará el sábado 29 de agosto en Jujuy. Será una nueva presentación del seleccionado en el norte argentino y abrirá la serie de dos partidos frente a Australia.

La revancha llegará una semana más tarde. El sábado 5 de septiembre, Los Pumas y los Wallabies volverán a encontrarse, esta vez en Mendoza.

El plantel de Los Pumas para los test matches

Entre los forwards fueron convocados Facundo Cardozo, Franco Molina, Pedro Delgado, Efraín Elías, Benjamín Grondona, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martín Scelzo y Boris Wenger. A ellos se sumarán Matera y Vivas desde el jueves, mientras que Sarelli y Vaca participarán inicialmente como invitados.

Entre los backs aparecen Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Santiago Pernas, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Tobías Wade, además de Ordiz como invitado.

Con el regreso de Molina y una base que se mantiene respecto de los últimos compromisos, Los Pumas pondrán ahora el foco en Australia. Jujuy será la primera parada y Mendoza, una semana después, completará la serie frente a los Wallabies.

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