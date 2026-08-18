Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
Julio Bach abrió en 1975 un camino que parecía imposible desde Tucumán. Debutó en Primera a los 16 años, llegó al seleccionado argentino y dejó el rugby a los 25 para priorizar a su familia. Medio siglo después, su legado continúa en un nieto que guarda su camiseta de Los Pumas.
Resumen para apurados
- En 1975, el tucumano Julio Bach se convirtió en el primer jugador de su provincia en llegar a Los Pumas, superando el histórico centralismo del rugby argentino.
- Bach combinaba turnos de madrugada en el Ingenio San Pablo con entrenamientos precarios en cañaverales, hasta que a los 25 años priorizó el sustento familiar.
- Su hito abrió el camino para la consolidación de Tucumán como potencia del rugby nacional y dejó un legado de superación que hoy inspira a nuevas generaciones.
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