Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Resumen para apurados
- Intendentes y ministros del oficialismo en Tucumán analizan postularse para renovar las 49 bancas de la Legislatura provincial en las elecciones de mayo de 2027.
- El armado político oficialista evalúa a funcionarios y jefes comunales habilitados e interesados para delinear las listas y estrategias electorales provinciales.
- La disputa por los escaños legislativos reconfigurará el mapa de poder local y definirá la gobernabilidad e influencia de los distintos sectores del oficialismo.
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