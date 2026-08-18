Política

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El oficialismo comienza a barajar posibilidades y trazar estrategias de cara al 9 de mayo. Los que pueden, los que quieren y las dudas.

APETENCIAS. Hay intendentes, ministros y secretarios que pelearían por una de las 49 bancas que se pondrán en disputa el 9 de mayo de 2027. la gaceta / foto de jusn pablo sanchez noli
APETENCIAS. Hay intendentes, ministros y secretarios que pelearían por una de las 49 bancas que se pondrán en disputa el 9 de mayo de 2027. la gaceta / foto de jusn pablo sanchez noli
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • Intendentes y ministros del oficialismo en Tucumán analizan postularse para renovar las 49 bancas de la Legislatura provincial en las elecciones de mayo de 2027.
  • El armado político oficialista evalúa a funcionarios y jefes comunales habilitados e interesados para delinear las listas y estrategias electorales provinciales.
  • La disputa por los escaños legislativos reconfigurará el mapa de poder local y definirá la gobernabilidad e influencia de los distintos sectores del oficialismo.
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