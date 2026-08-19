Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

Resumen para apurados
- Un ex cajero de apuestas online reveló en Tucumán cómo opera una red informal que vende saldo digital sin controles y permite el acceso a menores.
- El intermediario captaba apostadores, creaba perfiles y cargaba fichas mediante transferencias bancarias en plataformas virtuales opacas.
- El testimonio expone la urgencia de regular el juego digital y reforzar la prevención del juego clandestino y la ludopatía juvenil en el país.
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