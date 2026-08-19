Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

El eje de la acusación contra Pelli está puesto en dos cambios de domicilio realizados en un período inferior a 72 horas, según la denuncia. El último domicilio declarado fue en avenida Aconquija 1.526, donde funciona Tennessee, un inmueble de uso comercial o profesional. El propio diputado habría reconocido públicamente que no vive allí y que su vivienda se encuentra en Alto Verde II, Cebil Redondo. Además, el concejal resaltó que la secuencia se produjo luego de que comenzara a circular la posibilidad de que el dirigente libertario aspire a pelear por la Intendencia. De hecho, en el escrito se consignó una entrevista a LA GACETA PLAY, del 28 de julio, en la que Pelli declaró: “tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente”.