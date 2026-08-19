Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Resumen para apurados
- El concejal Mauricio Argiró denunció esta semana en la Justicia Federal a Federico Pelli y Lisandro Catalán (LLA) por presunto falseamiento de domicilio electoral en Tucumán.
- La acusación señala dos cambios de residencia en 72 horas hacia un local comercial para simular los dos años de arraigo requeridos para postularse a intendente en Yerba Buena.
- La causa profundiza la interna opositora tucumana y condicionará la validez de la postulación libertaria en el municipio, pendiente de las pericias sobre registros del Renaper.
Las tensiones entre camperistas y libertarios derivaron en una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal por presuntos domicilios falsos. El concejal Mauricio Argiró (Cambia Tucumán) solicitó que se investiguen los cambios de domicilio registrados por el diputado Federico Pelli (LLA), con presunta colaboración de Lisandro Catalán (LLA), que habrían perseguido como finalidad construir una apariencia documental de residencia en Yerba Buena con miras a una eventual candidatura a intendente (la normativa vigente exige residencia inmediata de dos años).
El edil realizó la denuncia en el primer día hábil de esta semana y solicitó que también se investigue a los agentes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) que pudieran haber intervenido en los trámites. “(...) Los cambios no reflejaron mudanzas efectivas, sino que procuraron situarlo documentalmente en Yerba Buena para favorecer una eventual candidatura a intendente”, consideró el dirigente del espacio del diputado Mariano Campero.
El eje de la acusación contra Pelli está puesto en dos cambios de domicilio realizados en un período inferior a 72 horas, según la denuncia. El último domicilio declarado fue en avenida Aconquija 1.526, donde funciona Tennessee, un inmueble de uso comercial o profesional. El propio diputado habría reconocido públicamente que no vive allí y que su vivienda se encuentra en Alto Verde II, Cebil Redondo. Además, el concejal resaltó que la secuencia se produjo luego de que comenzara a circular la posibilidad de que el dirigente libertario aspire a pelear por la Intendencia. De hecho, en el escrito se consignó una entrevista a LA GACETA PLAY, del 28 de julio, en la que Pelli declaró: “tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente”.
De acuerdo con la presentación de Argiró, la elección de una oficina como domicilio real, la sucesión de modificaciones registrales y la proximidad temporal con la definición electoral permitirían sospechar que los cambios no respondieron a mudanzas efectivas, sino a la intención de quedar registrado dentro del municipio. “Se habría incorporado conscientemente un domicilio que no era real para obtener o preparar una ventaja electoral y construir una apariencia documental susceptible de ser invocada”, se especuló en el escrito.
En la denuncia, Argiró también apuntó contra el presidente de La Libertad Avanza Tucumán. Solicitó que la Justicia Federal investigue si hubo de parte de Catalán “autoría, instigación o participación en abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público”. Recordó que el actual Director Titular de YPF fue ministro del Interior, y que el Renaper se encuentra en el organigrama de dicho Ministerio. Requirió que se investigue si Catalán pudo haber impartido una orden contraria a derecho, si determinó la actuación abusiva de un subordinado, o si ya fuera de aquella competencia, promovió conscientemente la inserción irregular valiéndose de vínculos funcionales previamente establecidos.
Campero, quien integra el bloque de LLA en la Cámara baja, declaró a fines de julio que hubo irregularidades en el cambio de lugar de residencia de su colega de bancada y adelantó que tenía previsto accionar contra su colega en el Congreso. “Pelli está mintiendo, no vive en Yerba Buena, no tiene la residencia”, dijo en una entrevista con “La Mañana Empieza Aquí”, noticiero que se emite en LA GACETA PLAY.
Este diario se comunicó con el diputado Pelli, quien indicó que por el momento no hará declaraciones. Fuentes de LLA, a su vez, dejaron saber que por ahora no se expresarán sobre el tema, sí quizá más adelante.
Luego de que el diputado libertario manifestara su deseo de competir por la Intendencia de Yerba Buena, distintos dirigentes de su espacio lo respaldaron. Incluso La Libertad Avanza emitió entonces un comunicado para asegurar que Pelli está en condiciones de ser candidato ya que reside en Yerba Buena hace más de seis años. “Uno de los requisitos para ser candidato es acreditar residencia en el municipio, condición que Pelli cumple ampliamente”, añadieron en LLA.