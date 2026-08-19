Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ajustes razonables y tutela judicial efectiva

En los fundamentos del pronunciamiento, las magistradas enfatizaron que el sistema procesal debe adaptarse a las necesidades de los justiciables más vulnerables. El tribunal remarcó que “sujetar a una persona mayor de edad con discapacidad y necesidades permanentes de atención médica a la cobertura exclusiva de una única obra social, privándola de la posibilidad de acceder como adherente a la obra social de su familiar responsable de su cuidado cotidiano (...), implica una solución que, aun cuando pudiera encontrar sustento en una interpretación estrictamente formal de la normativa aplicable, resulta difícilmente conciliable con los principios de tutela efectiva de los derechos fundamentales”. Asimismo, la sentencia subrayó que la complementariedad de las prestaciones no representa un beneficio indebido, sino una exigencia convencional. Al respecto, el fallo precisó que “la incorporación como adherente al sistema de salud de su curadora, sin que ello implique la pérdida de la cobertura brindada por PAMI, constituye un ajuste razonable orientado a garantizar la continuidad, suficiencia y complementariedad de las prestaciones médicas”. En esa línea, las juezas advirtieron que “la judicatura no puede convertirse en un espectador impasible que asiste al deterioro progresivo de un ser humano amparado en un excesivo rigorismo formal”. “Sancionar el rechazo de una cobertura médica complementaria por razones meramente procesales equivaldría a consagrar una deshumanización del derecho; por el contrario, los imperativos de justicia material y elemental humanidad imponen la flexibilización y reconducción de las instituciones jurídicas para ponerlas al servicio de la dignidad de las personas”, explicaron.