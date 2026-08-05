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Los Pumas 7's ya conocen el camino hacia Los Ángeles 2028: cómo será la clasificación olímpica

La temporada 2026/2027 del Circuito Mundial de Seven será decisiva para los seleccionados que buscan un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los cuatro mejores del ranking obtendrán la clasificación directa.

Los Pumas 7's deberán estar entre los cuatro mejores para clasificar a los Juegos Olímpicos.
Los Pumas 7's deberán estar entre los cuatro mejores para clasificar a los Juegos Olímpicos. Prensa UAR.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • World Rugby anunció que Los Pumas 7's buscarán clasificar a Los Ángeles 2028 en la temporada 2026/2027 del Circuito Mundial, que dará plazas a los cuatro mejores seleccionados.
  • El torneo se disputará de noviembre de 2026 a marzo de 2027. Quienes no queden entre los cuatro primeros deberán buscar el cupo en torneos continentales o en el repechaje final.
  • Asegurar el pasaje con anticipación permitirá planificar el ciclo olímpico con estabilidad. Además, potencia la captación de figuras del rugby de 15 para reforzar los planteles.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya comenzó para Los Pumas 7's y el resto de las potencias del rugby reducido. La temporada 2026/2027 del Circuito Mundial de Seven (SVNS) no será una edición más: marcará el inicio del proceso clasificatorio para la máxima cita del deporte y pondrá en juego los primeros boletos directos rumbo a Estados Unidos.

Para los seleccionados que aspiran a pelear por las medallas olímpicas, terminar entre los mejores del mundo será mucho más que un objetivo deportivo. Conseguir la clasificación con casi un año de anticipación permitirá planificar el ciclo olímpico con mayor tranquilidad y enfocar todos los recursos en la preparación específica para Los Ángeles 2028.

Los cuatro mejores irán directo a los Juegos

World Rugby confirmó que los cuatro primeros equipos de la temporada 2026/2027 del SVNS, tanto en la rama masculina como en la femenina, obtendrán automáticamente su clasificación a los Juegos Olímpicos.

Esa condición convierte al próximo circuito en uno de los más importantes de los últimos años. Cada etapa entregará puntos fundamentales para el ranking y ningún seleccionado podrá darse el lujo de resignar unidades si pretende asegurarse un lugar entre la élite.

Para equipos como Los Pumas 7's, que en las últimas temporadas se consolidaron entre los principales protagonistas del circuito internacional, el desafío será sostener ese nivel y volver a finalizar entre los mejores del planeta.

Quienes no logren terminar dentro de los cuatro primeros todavía tendrán otras posibilidades de acceder a la cita olímpica.

Las plazas restantes se repartirán a través de los torneos clasificatorios continentales, que se disputarán en América, Europa, África y Oceanía. Además, antes del comienzo de los Juegos se organizará un torneo final de repechaje, del que saldrán los últimos seleccionados clasificados para Los Ángeles 2028.

La temporada comenzará en noviembre de 2026 con la etapa de Dubái y finalizará en marzo de 2027 en Nueva York, manteniendo el formato implementado por World Rugby en las últimas temporadas.

El circuito seguirá dividido en SVNS 1, SVNS 2 y SVNS 3, con un sistema de ascensos y descensos que culminará en el SVNS World Championship, instancia en la que los equipos de las categorías inferiores buscarán dar el salto a la máxima división.

La importancia del proceso olímpico ya comenzó a generar movimientos en distintas uniones. En Inglaterra, por ejemplo, surgieron versiones sobre posibles jugadores del rugby de 15 que podrían pasarse al seven con el objetivo de integrar el seleccionado de Gran Bretaña en Los Ángeles 2028. Una muestra de que el nuevo ciclo olímpico ya está en marcha y de que cada punto que se dispute durante la temporada 2026/2027 puede resultar decisivo en el camino hacia la máxima cita del deporte mundial.

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