Los Pumas 7's ya conocen el camino hacia Los Ángeles 2028: cómo será la clasificación olímpica

La importancia del proceso olímpico ya comenzó a generar movimientos en distintas uniones. En Inglaterra, por ejemplo, surgieron versiones sobre posibles jugadores del rugby de 15 que podrían pasarse al seven con el objetivo de integrar el seleccionado de Gran Bretaña en Los Ángeles 2028. Una muestra de que el nuevo ciclo olímpico ya está en marcha y de que cada punto que se dispute durante la temporada 2026/2027 puede resultar decisivo en el camino hacia la máxima cita del deporte mundial.