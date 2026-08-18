Política

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

El Consejo provincial volverá a reunirse este viernes, a las 11, con un temario que incluye dos asuntos.

La sede del PJ tucumano.
La sede del PJ tucumano.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • El PJ de Tucumán convocó a su Consejo provincial a reunirse este viernes a las 11 en su sede, para tratar un temario clave tras recientes definiciones políticas.
  • El llamado se da en el marco de la fórmula Jaldo-Acevedo y luego del reciente anuncio de la intendenta Rossana Chahla en el escenario partidario local.
  • El encuentro buscará ordenar la interna justicialista y perfilar la estrategia del oficialismo provincial de cara a los próximos desafíos electorales.
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