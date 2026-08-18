El elogio de un ex Puma a Tomás Albornoz: “Es un súper conductor”

Resumen para apurados
- El ex Puma Santiago González Iglesias elogió al apertura Tomás Albornoz en ESPN y lo definió como un "súper conductor" por su gran nivel y visión táctica en la selección.
- El tucumano se consolidó como pieza clave en el ataque del ciclo de Felipe Contepomi, destacándose por su lectura de juego y capacidad de generar espacios ofensivos.
- La consolidación de Albornoz y el recambio desde el Súper Rugby Américas amplían las variantes de Los Pumas de cara a sus próximos compromisos internacionales.
El presente de Tomás Albornoz en Los Pumas continúa generando elogios. Esta vez fue Santiago González Iglesias, exintegrante del seleccionado argentino, quien destacó el crecimiento del apertura tucumano y lo ubicó entre las grandes apariciones del equipo durante el último tiempo.
Al analizar la actualidad del conjunto dirigido por Felipe Contepomi, González Iglesias consideró que Los Pumas están avanzando “de menor a mayor” y resaltó especialmente la respuesta de aquellos jugadores que habitualmente no forman parte del equipo titular.
“Fue una grata sorpresa ver el nivel de muchos”, destacó, en diálogo con ESPN, sobre las alternativas que aparecieron durante los últimos compromisos.
Sin embargo, buena parte de su análisis estuvo centrado en Albornoz. El apertura surgido de Tucumán Rugby se consolidó durante los últimos años como una de las principales opciones para conducir al seleccionado y González Iglesias puso el foco tanto en sus condiciones técnicas como en su evolución para tomar decisiones.
“Es una de las apariciones en el último tiempo”, aseguró el ex Puma, quien remarcó que el tucumano tiene las herramientas necesarias para desenvolverse en el máximo nivel y, además, “la cabeza” para asumir semejante responsabilidad.
“Parte del juego en ataque es generado por él”
González Iglesias destacó especialmente la influencia que tiene Albornoz en la construcción ofensiva de Los Pumas.
“Parte del juego en ataque es generado por él”, señaló. En ese sentido, remarcó su capacidad para identificar y atacar espacios, pero también la cantidad de recursos que puede aportar en diferentes situaciones del partido.
“Va bien arriba, ataca bien con la pelota, juega bien en defensa y es un creador de espacio”, describió.
Pero hubo una característica que colocó por encima del resto: su capacidad para interpretar lo que sucede alrededor.
Para González Iglesias, Albornoz es un “súper conductor” que consigue leer el juego “todo el tiempo”. Esa virtud, explicó, le permite darle una característica diferente al ataque argentino incluso cuando el desarrollo del partido no resulta favorable.
El presente de Santiago Carreras y los nuevos nombres
El ex Puma también destacó a Santiago Carreras, otro de los jugadores que puede ocupar diferentes posiciones dentro de la estructura del seleccionado.
“Está en un gran momento de madurez como jugador y hoy creo que puede jugar en cualquier puesto”, afirmó González Iglesias.
También valoró la incorporación de jugadores provenientes del Súper Rugby Américas y las oportunidades que están recibiendo para mostrarse en el seleccionado mayor.
Según consideró, este proceso puede servir para “engrosar la lista de Los Pumas” y ampliar las alternativas disponibles para Contepomi, especialmente al permitir que nuevos jugadores atraviesen la transición hacia el rugby internacional.