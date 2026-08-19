Los Pumas tendrán un entrenamiento a puertas abiertas en Jujuy: cuándo y dónde será

Resumen para apurados
- Los Pumas realizarán un entrenamiento abierto y gratuito este sábado 22 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, como preparación previa al partido ante Australia.
- El plantel arribará a la provincia el viernes 21 y la práctica permitirá que los aficionados observen los trabajos y puedan fotografiarse con los jugadores.
- La actividad busca acercar al seleccionado a los hinchas del interior del país, sirviendo de antesala para el trascendental choque del 29 de agosto frente a los Wallabies.
Los Pumas se preparan para desembarcar en Jujuy, donde el próximo sábado 29 de agosto enfrentarán a Australia. Una semana antes del partido, los hinchas tendrán la posibilidad de observar de cerca al seleccionado argentino: el plantel realizará un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio 23 de Agosto.
La actividad se desarrollará este sábado 22 de agosto, entre las 10 y las 12, y tendrá acceso libre para el público. De esta manera, los aficionados podrán presenciar parte de la preparación del equipo y compartir un momento con los jugadores.
Además de observar el entrenamiento, quienes se acerquen al estadio tendrán la posibilidad de sacarse fotografías y vivir una jornada de mayor cercanía con el plantel argentino antes del encuentro frente a los “Wallabies”.
¿Cuándo llegarán Los Pumas a Jujuy?
La llegada del seleccionado argentino a la provincia está prevista para este viernes 21 de agosto. Un día después se desarrollará la práctica abierta, mientras que posteriormente el plantel continuará con su preparación para el partido.
Martín Buitrago, presidente de la Unión Jujeña de Rugby, fue quien confirmó tanto la fecha de llegada del seleccionado como la realización del entrenamiento abierto.
Los Pumas permanecerán en Jujuy preparando el encuentro frente a Australia, programado para el sábado 29 de agosto. El partido marcará una nueva presentación del seleccionado argentino y tendrá como antesala una oportunidad especial para que los fanáticos puedan observar de cerca al equipo.