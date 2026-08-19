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¿Cómo será la zona de Tucumán y cuándo debutará en el Argentino Juvenil M-17?

El seleccionado tucumano compartirá grupo con Buenos Aires, Cordobesa y Uruguay en la Zona Campeonato. Debutará este sábado como local y la provincia recibirá las instancias decisivas del torneo.

Los Naranjitas deberán enfrentarse a Buenos Aires en la fase de grupos.
Los Naranjitas deberán enfrentarse a Buenos Aires en la fase de grupos.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El seleccionado tucumano de rugby M-17 debutará este sábado como local ante Cordobesa en el inicio de la Zona Campeonato del Argentino Juvenil.
  • Los Naranjitas integran un grupo exigente junto a Uruguay y Buenos Aires, combinado porteño que llega como bicampeón tras consagrarse en 2024 y 2025.
  • Tucumán será sede de la fase final concentrada en noviembre, por lo que el equipo buscará avanzar en el certamen para definir el título ante su público.
Resumen generado con IA

Tucumán ya conoce el camino que deberá recorrer en una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil M-17. El seleccionado integrará la Zona 1 de la máxima categoría y tendrá por delante un grupo exigente, con Buenos Aires, Cordobesa y Uruguay como rivales.

El debut será este sábado 22 de agosto, desde las 13, frente a Cordobesa y como local. El encuentro será dirigido por Juan Vega, árbitro perteneciente a la Unión de Rugby de Rosario, y marcará el comienzo del recorrido tucumano en el certamen.

Uno de los principales obstáculos de la zona será Buenos Aires. El seleccionado porteño llega como bicampeón del torneo después de haberse consagrado de manera consecutiva en las ediciones 2024 y 2025, por lo que nuevamente aparece entre los candidatos.

Uruguay completa un grupo en el que cada partido tendrá peso para determinar quiénes continuarán en carrera hacia las instancias decisivas.

La primera fecha también tendrá el enfrentamiento entre Uruguay y Buenos Aires, programado para las 12.30.

Tucumán será sede de la definición

La provincia también tendrá un papel central durante la etapa final del campeonato. San Miguel de Tucumán fue elegida como sede de la etapa Concentrada, que reunirá las instancias decisivas del Argentino Juvenil M17.

Las semifinales se disputarán el 11 de noviembre, mientras que las finales están previstas para el 15 del mismo mes.

Así, el seleccionado tucumano comenzará este sábado un recorrido que tendrá un incentivo adicional: avanzar en el campeonato para intentar llegar a una definición que se disputará en casa.

Los últimos campeones del Argentino M-17

2025 – Buenos Aires
2024 – Buenos Aires
2023 – Rosario
2022 – Cuyo
2022 – Córdoba
2021 – Buenos Aires

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