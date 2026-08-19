Quién es Fernando Cerimedo y qué hacía en Bolivia: todo sobre el consultor detenido
Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y fundador de La Derecha Diario, fue detenido en Bolivia, donde investigan su posible vínculo con un ataque a balazos contra una abogada que sería su expareja. El consultor también había trabajado junto al presidente Rodrigo Paz.
Resumen para apurados
- La policía detuvo en Bolivia al consultor Fernando Cerimedo, investigado por su presunto vínculo con un ataque a balazos contra su expareja, la abogada Nadia Beller.
- Exasesor digital de Javier Milei y estratega de Jair Bolsonaro, Cerimedo fundó La Derecha Diario y recientemente trabajaba como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz.
- La Justicia boliviana definirá su situación procesal en una causa que impacta en el ámbito político regional debido a sus estrechos nexos con líderes de la derecha.
Fernando Cerimedo pasó de trabajar en estrategias de comunicación electoral en Argentina a convertirse en uno de los consultores con mayor proyección dentro de la nueva derecha latinoamericana. Su nombre quedó asociado a Javier Milei, Jair Bolsonaro y, más recientemente, al presidente boliviano Rodrigo Paz.
La detención en Bolivia, donde es investigado por un ataque a balazos contra Nadia Beller, una abogada y activista que sería su expareja, volvió a poner bajo la lupa su trayectoria, sus negocios y el papel que desempeñó en distintas campañas políticas de la región.
Cerimedo no ocupa actualmente un cargo oficial en el Gobierno argentino. Sin embargo, durante el ascenso político de Milei fue una de las personas que tuvo acceso al entorno más cercano del entonces candidato libertario.
El hombre detrás de la estrategia digital de Milei
Uno de los principales capítulos de su carrera fue la campaña presidencial de Javier Milei en 2023.
Cerimedo reconoció entonces haber coordinado un esquema de cuentas y operadores digitales que definió como un “ejército” de miles de trolls. Según explicó, su función no consistía en crear apoyos ficticios para el candidato, sino en conseguir que determinados contenidos alcanzaran una mayor circulación y modificaran el comportamiento de los algoritmos.
También admitió trabajar con “campañas negativas”, una estrategia que describió como la difusión de información real sobre los adversarios que estos preferirían mantener fuera de la discusión pública.
Su influencia llegó a abarcar la fiscalización electoral de La Libertad Avanza. Milei le había confiado inicialmente esa tarea, aunque posteriormente fue apartado de esa responsabilidad.
Otro de sus vínculos más conocidos con la campaña libertaria fue la entrevista que Milei concedió a Tucker Carlson. Cerimedo intervino como uno de los intermediarios para concretar el encuentro con el periodista estadounidense.
Un empresario de la comunicación
Además de su actividad como consultor, Cerimedo desarrolló un entramado empresarial alrededor de la comunicación política.
Es CEO de Numen Publicidad y estuvo vinculado como fundador y accionista de La Derecha Diario, medio digital identificado con el oficialismo libertario. El dominio del portal pertenece a Cerimedo desde 2018.
La estructura empresarial también alcanzó a Madero Media Group SRL, sociedad relacionada con Numen y encargada de la edición de La Derecha Diario. El medio expandió su presencia más allá de Argentina, con portales en países como México, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Ecuador.
Ese espacio se convirtió en una pieza importante de la comunicación digital de la derecha argentina. La relación con el Gobierno de Milei, sin embargo, no significa que Cerimedo mantenga actualmente una función institucional dentro de la administración nacional.
Desde la Casa Rosada señalaron que llevaba tiempo distanciado del Presidente.
De Mauricio Macri a Jair Bolsonaro
Antes de convertirse en uno de los operadores del universo libertario, Cerimedo ya había trabajado en política.
Según relató, participó en la campaña de Mauricio Macri para la reelección de 2019, después de haber ingresado al espacio de Pro a través de Patricia Bullrich.
Su recorrido luego se extendió a Brasil, donde trabajó para el entorno de Jair Bolsonaro.
Fue precisamente en las elecciones brasileñas de 2022 cuando su nombre adquirió una dimensión internacional. Cerimedo difundió denuncias sobre presuntas irregularidades en las urnas electrónicas, en un contexto en el que Bolsonaro cuestionaba el sistema electoral después de perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades electorales brasileñas rechazaron aquellas acusaciones.
El episodio terminó incorporándose a la investigación sobre las maniobras posteriores a la derrota de Bolsonaro. En una resolución del Supremo Tribunal Federal, Cerimedo fue señalado como integrante de un núcleo dedicado a la desinformación y a los ataques contra el sistema electoral.
El consultor negó haber formado parte de una conspiración golpista y calificó la investigación como una persecución política e ideológica.
Su llegada a Bolivia
El siguiente capítulo de su carrera se desarrolló en Bolivia.
Cerimedo participó en la campaña que llevó a Rodrigo Paz a la Presidencia y posteriormente pasó a formar parte de su círculo de confianza. Su actividad en el país no se limitó a una asesoría electoral: después del triunfo de Paz continuó vinculado al mandatario.
El propio Cerimedo afirmó que era asesor personal del Presidente, aunque aclaró que no tenía un cargo público formal.
Su influencia generó interrogantes dentro de Bolivia precisamente por esa condición. No era funcionario, pero mantenía contacto con el poder político y aparecía relacionado con decisiones de comunicación y estrategia.
La relación con Paz también tuvo un componente previo. Personas cercanas al mandatario habían tenido vínculos con la estructura de formación y consultoría de Numen, lo que facilitó el acercamiento entre el estratega argentino y el dirigente boliviano.
Así, Cerimedo terminó trasladando a Bolivia el modelo de trabajo que había desarrollado en otras campañas: comunicación digital, construcción de imagen, manejo de redes y estrategias destinadas a disputar la conversación pública.
Una consultora que también trabajó en Chile
La expansión regional de Cerimedo no se limitó a Argentina, Brasil y Bolivia.
En Chile, Numen quedó involucrada en una polémica durante el proceso constitucional de 2020. La consultora publicó una encuesta sobre el plebiscito que mostraba una diferencia considerablemente menor entre el Apruebo y el Rechazo que la anticipada por otros estudios.
La medición había sido financiada por empresarios vinculados al sector partidario del Rechazo y posteriormente fue utilizada en redes sociales para respaldar esa posición.
El resultado electoral terminó siendo muy diferente: el Apruebo se impuso con el 78% de los votos.
Las controversias alrededor de La Derecha Diario
El medio fundado por Cerimedo también acumuló cuestionamientos.
Entre los contenidos señalados por organizaciones de verificación apareció una publicación que sostenía que sectores del kirchnerismo habían conocido anticipadamente el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La versión se apoyaba en una diferencia de fecha visible en una publicación de C5N, que se explicaba por una cuestión técnica relacionada con el horario del servidor.
Durante la pandemia, además, el portal publicó contenidos sobre las vacunas contra el coronavirus que fueron cuestionados por su falta de sustento.
Estos episodios contribuyeron a instalar a La Derecha Diario como uno de los medios más combativos de la nueva derecha, pero también como una fuente habitual de controversias por el contenido de sus publicaciones.
Los antecedentes que también quedaron bajo la lupa
La carrera de Cerimedo incluye además un antecedente judicial.
En 2016 fue condenado por una causa vinculada con la venta de un mismo departamento de Mar del Plata a dos personas. La Justicia lo declaró responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal.
Recibió una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.
A eso se sumaron cuestionamientos sobre algunos antecedentes profesionales y académicos que el propio Cerimedo había presentado públicamente. Entre ellos, afirmó haber trabajado para la campaña de Barack Obama y posteriormente en la Casa Blanca, afirmaciones cuya veracidad fue puesta en duda por fuentes vinculadas con aquella administración.
También aseguró haber realizado un posgrado en Comunicación Política en Harvard. La universidad, según la información difundida posteriormente, no encontró registros que acreditaran su paso como alumno.
También declaró en una causa argentina
En septiembre de 2025, Cerimedo volvió a aparecer en la agenda judicial argentina, esta vez como testigo en una investigación vinculada con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Declaró que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, le había contado que había informado a Javier Milei sobre presuntas coimas relacionadas con la compra de medicamentos.
Según su testimonio, Spagnuolo le habría dicho que también había comunicado la situación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La declaración incorporó a Cerimedo como un testigo relevante dentro de una investigación que involucraba a funcionarios y dirigentes del Gobierno, aunque su testimonio no significó que tuviera una función oficial dentro de la administración.
El episodio que lo llevó nuevamente a las noticias
Ahora, su nombre aparece en Bolivia por una razón completamente diferente.
Cerimedo fue detenido mientras se encontraba en el país, en el marco de una investigación por un ataque contra Nadia Beller. La mujer recibió disparos y las autoridades buscan determinar quién estuvo detrás de la agresión.
La investigación deberá establecer si existe alguna relación entre Cerimedo y el ataque. Su detención no implica una condena ni determina responsabilidad penal, ya que esa cuestión deberá ser resuelta por la Justicia boliviana.