Tarifas y subsidios: Yedlin cruzó a Jaldo por el apoyo al recorte en la “Zona Fría” a cambio de la “Zona Cálida”

"El gobierno de Javier Milei, Luis Caputo y sus aliados pretenden que los representantes del Norte voten a favor de la reducción de la Zona Fría y prometen una versión poco original de subsidios para zonas 'cálidas'", disparó Yedlin en su cuenta de la red social X. Según el diputado, la promesa del Ejecutivo nacional es incierta, mientras que la realidad actual es crítica. "Lo cierto es que las tarifas son impagables en este Gobierno", remarcó.