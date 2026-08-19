Política

Tarifas y subsidios: Yedlin cruzó a Jaldo por el apoyo al recorte en la “Zona Fría” a cambio de la “Zona Cálida”

El diputado nacional criticó el voto del Bloque Independencia y calificó de "impagables" las facturas actuales. El Gobernador defendió el acuerdo con la Nación como una reparación histórica para el Norte Grande.

El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria).
El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria).
Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el diputado Pablo Yedlin criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por respaldar el recorte a los subsidios de Zona Fría a cambio del esquema de Zona Cálida.
  • Jaldo negoció con la Nación apoyo legislativo para obtener tarifas eléctricas diferenciadas en el Norte Grande, mientras Yedlin cuestiona el impacto del tarifazo actual.
  • El cruce reaviva la interna del peronismo tucumano de cara al tratamiento en el Senado y define el nuevo esquema federal de subsidios energéticos.
Resumen generado con IA

El debate por el costo de la energía y los subsidios nacionales volvió a encender la mecha de la interna política en Tucumán. Tras el anuncio del gobernador, Osvaldo Jaldo, sobre los avances para implementar subsidios por “Zonas Cálidas”, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) salió al cruce con dureza, al cuestionar la estrategia legislativa del oficialismo provincial y advertir sobre el impacto en los bolsillos de los ciudadanos.

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La controversia gira en torno a la modificación de la llamada Ley de "Zonas Frías", que otorga beneficios en las tarifas de gas. Según Yedlin, el Bloque Independencia -que responde directamente al mandatario tucumano- votó en la Cámara de Diputados a favor de reducir estos subsidios.

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"El gobierno de Javier Milei, Luis Caputo y sus aliados pretenden que los representantes del Norte voten a favor de la reducción de la Zona Fría y prometen una versión poco original de subsidios para zonas 'cálidas'", disparó Yedlin en su cuenta de la red social X. Según el diputado, la promesa del Ejecutivo nacional es incierta, mientras que la realidad actual es crítica. "Lo cierto es que las tarifas son impagables en este Gobierno", remarcó.

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La postura de Casa de Gobierno

Desde la otra vereda, Jaldo se mostró optimista y ratificó que el acuerdo entre la Nación y las provincias del Norte Grande es un paso necesario para equilibrar las asimetrías regionales. El mandatario había resaltado que el apoyo al proyecto oficialista en el Senado (que ya cuenta con media sanción de Diputados) es la llave para obtener beneficios eléctricos para el NOA y el NEA.

“Lo veníamos pidiendo desde hace tiempo. Lo conseguimos ahora por la coyuntura”, admitió el tranqueño, al vincular el beneficio a la necesidad de votos que tiene la Casa Rosada en el Congreso. “No podemos negarnos a que los argentinos que viven en el sur obtengan un alivio, pero pedimos que nos den el mismo tratamiento a los del norte”, había argumentado.

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