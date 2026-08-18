Política

Zonas cálidas: Jaldo destacó el trabajo en bloque de los gobernadores

Los mandatarios del Norte Grande acordaron con la Nación avanzar en beneficios energéticos.

El gobernador recorrió una comuna, mientras seguía las conversaciones en la Nación.
El gobernador recorrió una comuna, mientras seguía las conversaciones en la Nación.
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri 18 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el acuerdo de los mandatarios del Norte Grande con la Nación para avanzar en beneficios energéticos para zonas cálidas.
  • La negociación se dio mediante un trabajo en bloque regional de los gobernadores norteños frente a las autoridades nacionales para mitigar los costos del servicio eléctrico.
  • La medida busca garantizar tarifas energéticas diferenciadas por el clima extremo, fortaleciendo la capacidad de reclamo conjunto de las provincias del norte.
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