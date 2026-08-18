Zonas cálidas: Jaldo destacó el trabajo en bloque de los gobernadores

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el acuerdo de los mandatarios del Norte Grande con la Nación para avanzar en beneficios energéticos para zonas cálidas.
- La negociación se dio mediante un trabajo en bloque regional de los gobernadores norteños frente a las autoridades nacionales para mitigar los costos del servicio eléctrico.
- La medida busca garantizar tarifas energéticas diferenciadas por el clima extremo, fortaleciendo la capacidad de reclamo conjunto de las provincias del norte.
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