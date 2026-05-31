Política

Yedlin, cerca de Kicillof

El diputado participó del acto de lanzamiento de “MDF Salud”

El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria).
El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria).
Hace 3 Hs

El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria) se mostró cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof, una de las figuras fuertes que tiene el peronismo nacional con miras a las presidenciales de 2027.

El médico participó esta semana junto a su par en la Cámara baja, Claudia Palladino, del acto de lanzamiento de “MDF Salud”, una rama del “Movimiento Derecho al Futuro” que lidera el mandatario bonaerense. 

El acto se llevó adelante en La Plata, y sirvió no sólo para exponer lineamientos sanitarios desde esta rama justicialista. “Argentina tiene un modelo alternativo al ajuste salvaje de Javier Milei”, expresó Yedlin en sus redes sociales. 

Agradeció además por la invitación al propio Kicillof y al ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán. “La salud es un derecho en Argentina, pero necesitamos un gobierno nacional que lo garantice”, agregó el diputado nacional por Tucumán, uno de los referentes del peronismo “antimileísta” en Tucumán.

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