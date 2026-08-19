Cruces por la "Zona Cálida": Martín Viola desafió a Yedlin a dejar las chicanas y a "poner la cara"

La disputa por el costo de la energía y el nuevo esquema de subsidios nacionales desató un fuerte contrapunto dialéctico en la provincia. Luego de que el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) cuestionara al gobernador Osvaldo Jaldo por el accionar del Bloque Independencia en el Congreso, el secretario de Energía y Servicios Públicos del gobierno tucumano, Martín Viola, salió a responderle con dureza, acusándolo de hacer "chicanas" y exigiéndole definiciones claras ante la votación que se avecina.