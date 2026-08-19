Cruces por la "Zona Cálida": Martín Viola desafió a Yedlin a dejar las chicanas y a "poner la cara"

Resumen para apurados
- En Tucumán, el secretario de Energía Martín Viola cruzó al diputado Pablo Yedlin por su rechazo al canje de subsidios de Zona Fría por Zona Cálida.
- La disputa surge tras el apoyo de Jaldo a recortes de gas a cambio de tarifas de luz más bajas en el norte, medida que Yedlin tildó de trampa del Gobierno nacional.
- El debate expone las tensiones en el peronismo tucumano de cara a la votación en el Congreso, clave para el esquema tarifario estival del NOA y NEA.
La disputa por el costo de la energía y el nuevo esquema de subsidios nacionales desató un fuerte contrapunto dialéctico en la provincia. Luego de que el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) cuestionara al gobernador Osvaldo Jaldo por el accionar del Bloque Independencia en el Congreso, el secretario de Energía y Servicios Públicos del gobierno tucumano, Martín Viola, salió a responderle con dureza, acusándolo de hacer "chicanas" y exigiéndole definiciones claras ante la votación que se avecina.
El conflicto se originó en las redes sociales. Yedlin disparó primero al denunciar que los diputados que responden a Jaldo votaron a favor de reducir los subsidios de la "Zona Fría" (gas) a cambio de una promesa "poco original" de subsidios para "Zonas Cálidas" (electricidad). "Lo cierto es que las tarifas son impagables en este Gobierno", sentenció el médico.
El contraataque oficialista
La respuesta no tardó en llegar. Martín Viola, recogió el guante y desafió al diputado a "hacerse cargo" en el recinto. "El diputado Yedlin debería dejar las chicanas y hablar claro: ¿votará a favor de una tarifa diferencial para los tucumanos o votará en contra?", interpeló el funcionario municipal a través de su cuenta de X.
Viola fue más allá y calificó de "valientes de redes sociales" a quienes critican la gestión sin proponer alternativas en la votación. "Lo que falta es hacerse cargo cuando llega la hora de votar. Si realmente defiende a los tucumanos, que acompañe el beneficio", reclamó.
Según el secretario de Energía, la postura de Yedlin roza la contradicción política. "Votar en contra de un beneficio concreto para los tucumanos y después venir a hablar de tarifas impagables sería de una desvergüenza política absoluta. Que ponga la cara y diga de qué lado está", resaltó.
El fondo de la cuestión
La pelea de fondo radica en la estrategia legislativa de la Casa de Gobierno de Tucumán. Jaldo defiende el intercambio. Ceder en los subsidios al gas (que benefician principalmente al sur del país y a zonas costeras) para obtener por primera vez un subsidio eléctrico por "Zona Cálida" que alivie las facturas del NOA y el NEA durante los meses de verano.
Yedlin, por su parte, considera que este canje es una trampa del gobierno de Javier Milei y Luis Caputo, al advertir que se están eliminando beneficios consolidados por promesas de resoluciones administrativas que aún no tienen plena vigencia.