La Nación alcanzó un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande y modificará el esquema de subsidios a la energía en las zonas cálidas
La reunión fue encabezada por Luis Caputo y Diego Santilli, junto a los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy, además de los equipos de Energía de 10 provincias.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional acordó con gobernadores del Norte Grande redefinir los subsidios a la energía eléctrica para zonas cálidas por el alto consumo de verano.
- El consenso se alcanzó tras una reunión liderada por Luis Caputo y Diego Santilli con mandatarios y equipos técnicos de 10 provincias que reclamaban una solución histórica.
- La iniciativa busca aliviar el costo tarifario en los meses de calor extremo y sienta las bases para una implementación rápida y coordinada entre Nación y provincias.
Finalmente hubo acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias del Norte Grande para avanzar en una solución que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país.
La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy. También participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y los equipos de Energía de las 10 provincias del Norte Grande.
El acuerdo se produjo en menos de una semana desde que los mandatarios provinciales plantearon la necesidad de contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan las familias del Norte durante los meses de altas temperaturas.
Tras escuchar el planteo, la Nación analizó propuestas y consiguieron coordinar un trabajo conjunto. “Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”, anunció Caputo.
Santilli destacó la rapidez con la que se logró avanzar: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”.
De esta manera, se acordó redefinir el esquema energético aplicable a las zonas cálidas y muy cálidas y trabajar conjuntamente para avanzar en su implementación lo antes posible.
La iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano.
“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, agregó el jefe de Gabinete.