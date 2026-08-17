Fin de semana largo: Tucumán recibió a más de 49.000 turistas y generó un impacto de $6.300 millones

Por su parte, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, puso el foco en el trabajo conjunto con el sector privado y el impacto en las economías locales. “Cada fin de semana largo ratifica la importancia de promocionar a Tucumán no solo por sus paisajes, sino por las experiencias integrales que ofrece. Detrás de una competencia como el Trasmontaña, de los torneos de rugby infantil o de una celebración tradicional en los Valles, hay hoteleros, gastronómicos, transportistas y emprendedores que se preparan para brindar servicios de excelencia. Cuando articulamos esfuerzos entre el sector público y los prestadores privados, logramos que los visitantes se queden más días y que el turismo genere un derrame económico directo que beneficia a toda la comunidad”.