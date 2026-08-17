Fin de semana largo: Tucumán recibió a más de 49.000 turistas y generó un impacto de $6.300 millones

Resumen para apurados
- Durante el fin de semana largo de agosto, más de 49.000 turistas visitaron Tucumán, generando un impacto económico superior a $6.300 millones impulsado por diversos eventos.
- Con un 69,5% de ocupación hotelera promedio, el flujo fue traccionado por el Rally Trasmontaña, torneos nacionales de rugby y celebraciones culturales en los Valles Calchaquíes.
- Los resultados consolidan a la provincia como polo de eventos en el Norte argentino y ratifican la articulación público-privada como motor de empleo y desarrollo regional.
Tucumán cerró el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín con un fuerte movimiento turístico: 49.079 visitantes se alojaron en la provincia y generaron un impacto económico directo estimado en $6.312 millones, según datos del Observatorio Turístico de Tucumán, organismo técnico del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT).
Segú información oficial, entre el 14 al 17 de agosto los turistas se alojaron en sedes bajo distintas modalidades (hoteles y parahoteles registrados y habilitados, alojamientos sin categorizar, segundas residencias y casas de familiares o amigos).
En cuanto a la ocupación hotelera y parahotelera, el promedio general provincial alcanzó el 69,5%:
- Monteros: 99,0%.
- San Javier: 99,0%.
- Yerba Buena: 98,7%.
- El Cadillal: 91,7%.
- Tafí del Valle: 67,8%.
- San Miguel de Tucumán: 65,3%.
- Simoca: 62,5%.
“Los resultados de este fin de semana confirman el acierto de una estrategia integral: diversificar la oferta y posicionar a Tucumán como una gran sede de eventos de todo tipo en el Norte argentino. Bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, desde el Ente Tucumán Turismo acompañamos y apoyamos activamente a cada organizador, municipio, club y comunidad local para que cada propuesta sea un éxito. El turismo es una auténtica política de Estado que genera empleo genuino, moviliza inversiones y dinamiza la economía tanto en la capital como en nuestros valles y comunas del interior”, destacó el presidente del ETT, Domingo Amaya.
Por su parte, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, puso el foco en el trabajo conjunto con el sector privado y el impacto en las economías locales. “Cada fin de semana largo ratifica la importancia de promocionar a Tucumán no solo por sus paisajes, sino por las experiencias integrales que ofrece. Detrás de una competencia como el Trasmontaña, de los torneos de rugby infantil o de una celebración tradicional en los Valles, hay hoteleros, gastronómicos, transportistas y emprendedores que se preparan para brindar servicios de excelencia. Cuando articulamos esfuerzos entre el sector público y los prestadores privados, logramos que los visitantes se queden más días y que el turismo genere un derrame económico directo que beneficia a toda la comunidad”.
Una agenda diversa
El intenso movimiento turístico estuvo apuntalado por una nutrida grilla de convocatorias que integraron el deporte de aventura, los certámenes formativos y las celebraciones culturales en distintos puntos del territorio provincial. El ya emblemático Rally Trasmontaña de Mountain Bike vivió una nueva y multitudinaria edición, reuniendo a más de 2.000 participantes provenientes de distintas provincias argentinas y países limítrofes. El evento colmó los senderos de las yungas y fue determinante para que destinos como Yerba Buena y San Javier alcanzaran niveles de ocupación cercanos al 100%.
Pero además, la provincia fue sede de dos citas tradicionales del rugby formativo que convocaron a decenas de delegaciones de todo el país. El Torneo Eliseo Rival M14, organizado por la Unión de Rugby de Tucumán (URT), y el Torneo Cuchi de la Serna, destinado a las categorías formativas M6, M7 y M8. Ambas competencias generaron un notable efecto multiplicador en la actividad turística, ya que los jóvenes deportistas llegaron acompañados por sus familias, cuerpos técnicos y delegaciones, impulsando de forma directa la ocupación hotelera y el consumo gastronómico.
La cultura ancestral, la tradición vitivinícola y el turismo también impulsaron el fin de semana con el 6° Homenaje a la Pachamama en los Valles Calchaquíes. Organizada por la Cooperativa Agroindustrial de la localidad junto a productores vitivinícolas y con el respaldo del EATT, la propuesta reunió a turistas y pobladores en una emotiva ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos recibidos, consolidando a la Ruta del Vino tucumana y a las expresiones identitarias de la región como un gran atractivo para los visitantes.
A su vez, el Hipódromo de Tucumán fue el escenario de tres intensas jornadas de tradición y destreza con la realización del 36° Concurso de Criadores de Caballo Peruano de Paso, una destacada cita que reunió a criadores, jinetes y familias de distintas provincias, posicionándose como el tercer certamen más importante del mundo en la disciplina. Y estas son solo algunas de las decenas de propuestas que a lo largo de los tres días hubo a lo largo y ancho de Tucumán, en el fin de semana que coincidió también con el Día del Niño, celebración que motivó actividades en diversas comunas y municipios.