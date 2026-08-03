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Vacaciones de invierno: los extranjeros coparon Argentina y alentaron el turismo

Unas 4,6 millones de personas eligieron destinos nacionales. El efecto en Tucumán.

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Hace 6 Hs

Las vacaciones de invierno en la Argentina tuvieron más movimiento y consumo turístico, con 4,6 millones de personas que viajaron por el país y gastaron U$S 1.412 millones, de acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El movimiento en el receso invernal por las ciudades que integran el circuito turístico nacional fue un 5,9% mayor que en 2025 y el impacto económico fue un 2,5% superior al del año pasado, medido a precios constantes, al totalizar $ 2,12 billones.

El reporte precisó que la estadía media fue de cuatro días, superando levemente al año pasado (3,9) y el gasto diario promedió los $ 115.115, que, a precios reales (es decir, descontando la inflación), resultó un 5,6% inferior al año pasado.

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En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial, puntualiza el diagnóstico de la CAME. Sin embargo, la recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia (en 2025 los viajes internos habían caído un 11%), aunque todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023.

Acompañando al turismo, a lo largo de todo julio se notó una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia los destinos que ofrecieron fiestas, eventos gastronómicos, u otras actividades convocantes.

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Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas de la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a liderar la temporada con ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe, detalla el informe empresarial.

El caso de Tucumán

También tuvieron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones del 9 de Julio alentaron un flujo de turistas de todo el país. Según la CAME, Tucumán registró un muy buen desempeño durante las vacaciones de invierno, destacándose entre los destinos más elegidos del norte argentino. En el inicio del receso recibió 65.180 turistas, que generaron un impacto económico cercano a los $ 7.000 millones, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios. La ocupación hotelera y parahotelera promedio alcanzó el 65%, con los mejores registros en Yerba Buena y Monteros (89%), seguidos por San Javier (72%), San Miguel de Tucumán (69%), Tafí del Valle (64%), El Cadillal (50%) y San Pedro de Colalao (20%). La estadía promedio fue de 3,5 noches.

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