Vacaciones de invierno: los extranjeros coparon Argentina y alentaron el turismo

El caso de Tucumán

También tuvieron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones del 9 de Julio alentaron un flujo de turistas de todo el país. Según la CAME, Tucumán registró un muy buen desempeño durante las vacaciones de invierno, destacándose entre los destinos más elegidos del norte argentino. En el inicio del receso recibió 65.180 turistas, que generaron un impacto económico cercano a los $ 7.000 millones, impulsando la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios. La ocupación hotelera y parahotelera promedio alcanzó el 65%, con los mejores registros en Yerba Buena y Monteros (89%), seguidos por San Javier (72%), San Miguel de Tucumán (69%), Tafí del Valle (64%), El Cadillal (50%) y San Pedro de Colalao (20%). La estadía promedio fue de 3,5 noches.