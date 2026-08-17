Nueve kilómetros nuevos y un desafío brutal: así fue el Trasmontaña de mountain bike

“No sabía con qué me iba a encontrar y realmente quedé alucinado con los senderos, la vegetación, con los ríos y los animales que se cruzan en el camino. Es maravilloso el circuito”, relató Hunter. En uno de los sectores de senderos, incluso encontró una referencia inesperada. “En la mitad de la carrera, cuando iba por los senderos, me hizo recordar a una carrera que se realiza en Washington, que se llama Trans Cascadia”, comentó.