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Más viajeros y menos gasto: el fin de semana largo dejó un impacto económico de $245.900 millones

La cantidad de personas aumentó 24,2% frente a 2023, pero el desembolso total cayó 6,3% en términos reales. Según CAME, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días y el consumo fue más selectivo.

Viajaron 1,07 millones de turistas durante el finde largo. CAME
Viajaron 1,07 millones de turistas durante el finde largo. CAME
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Durante el fin de semana largo, 1,074 millón de turistas viajaron por Argentina generando $245.907 millones, con más viajeros pero una caída real del gasto del 6,3%, según CAME.
  • Pese a un aumento del 24,2% de viajeros respecto a 2023, la estadía promedio se redujo a 2 días y el gasto diario bajó 13,2%, impulsado por viajes cortos y eventos específicos.
  • El resultado consolida la tendencia de consumo cauto y reservas de último minuto en 2026, acumulando $3,08 billones generados en siete fines de semana largos del año.
Resumen generado con IA

Durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se desplazaron por el país 1,074 millón de personas y generaron un impacto económico directo de $245.907 millones, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El movimiento de turistas fue un 24,2% superior al registrado en 2023, último año en el que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable. Los diversos eventos, la nieve, la naturaleza y las escapadas de cercanía fueron los principales motores.

La cantidad de viajeros mostró una recuperación frente al antecedente de 2023, cuando se habían movilizado 865.177 turistas. Sin embargo, el comportamiento del consumo fue más cauteloso: la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una caída de un 13%, confirmando la tendencia hacia escapadas más breves.

El gasto promedio diario por turista fue de $114.464, que medido a precios constantes resultó 13,2% inferior a 2023. El gasto total alcanzó los $ 245.907 millones, con una caída real del 6,3% frente al mismo fin de semana largo de aquel año. Es decir, viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales.

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El movimiento volvió a mostrar una característica que se viene observando durante 2026: viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo. En numerosos destinos las reservas iniciales fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha, mientras que el turismo de cercanía y los excursionistas tuvieron una presencia importante.

Los mejores desempeños se observaron en destinos que combinaron eventos convocantes, nieve, naturaleza, termalismo y propuestas culturales y deportivas. Bariloche, Tandil, Jujuy, Termas de Río Hondo y algunos destinos de Entre Ríos y la cordillera estuvieron entre los puntos de mayor movimiento, mientras que la Costa Atlántica bonaerense presentó resultados más moderados.

Destinos tradicionales y emergentes

- La Patagonia tuvo uno de los mejores desempeños del fin de semana. Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve. Ushuaia alcanzó una ocupación del 81%, mientras que otros destinos cordilleranos sostuvieron el movimiento asociado a la temporada de nieve.

- En el Norte se destacaron Jujuy y Santiago del Estero. Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 83%, acompañada por acontecimientos como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama. En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% y Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda, favorecida por su oferta termal y una intensa agenda cultural.

- Entre Ríos sostuvo un buen movimiento en sus destinos termales y de naturaleza. Villa Elisa alcanzó el 86% de ocupación y Federación el 65%, mientras Paraná, Colón, Gualeguaychú, Concordia y otras localidades acompañaron con una extensa programación de ferias, encuentros gastronómicos y actividades deportivas.

- Mendoza registró reservas promedio del 60%, con los mejores resultados en Potrerillos, Malargüe y la Zona Este y Uspallata. La provincia recibió 55.751 turistas gracias a una oferta que combinó enoturismo, gastronomía, nieve, termas y montaña. 

- La provincia de Buenos Aires mostró fuertes contrastes. Tandil alcanzó el 90% de ocupación y se ubicó entre los destinos más elegidos, mientras que Mar del Plata y Pinamar rondaron el 45%-47%. Villa Gesell encontró en ChocoGesell un importante motor y los destinos del interior sostuvieron el excursionismo.

- En lo que va de 2026, van siete fines de semana largos, en los cuales viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $110.300. El impacto económico acumulado alcanzó los $3,08 billones.

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