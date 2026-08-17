Más viajeros y menos gasto: el fin de semana largo dejó un impacto económico de $245.900 millones

- En el Norte se destacaron Jujuy y Santiago del Estero. Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 83%, acompañada por acontecimientos como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama. En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% y Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda, favorecida por su oferta termal y una intensa agenda cultural.