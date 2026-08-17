La política se impone a la economía: el fantasma de 2027 y la mora récord condicionan la reactivación

Como señaló "EconViews", la consultora dirigida por Miguel Kiguel, la magnitud de la mora ya no es solo un problema privado entre bancos y clientes, sino una "externalidad" que deprime la actividad general. El estancamiento del crédito en pesos retroalimenta un círculo vicioso: sin financiamiento accesible, el consumo no repunta; y sin consumo, la reactivación industrial sigue postergada. Aunque el sistema financiero se mantiene solvente y capitalizado, el problema reside en el agotamiento de la capacidad de pago de los consumidores, lo que exige, según expertos, medidas regulatorias que faciliten la renegociación de deudas para reinsertar a los morosos en el sistema.