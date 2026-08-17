Política

La política se impone a la economía: el fantasma de 2027 y la mora récord condicionan la reactivación

Los inversores empiezan a mirar más allá del corto plazo, centrando su atención en la gobernabilidad y el escenario electoral.

CASA ROSADA.
CASA ROSADA.
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Inversores en Argentina priorizan hoy la gobernabilidad y el horizonte electoral de 2027 sobre los datos macroeconómicos ante dudas sobre la solidez política del Gobierno.
  • Las altas tasas de interés generaron casi 6 millones de morosos, frenando el consumo y la reactivación, mientras la Casa Rosada busca blindar su apoyo con el PRO.
  • El plan de habilitar créditos en dólares a no exportadores busca dinamizar la economía, pero reabre temores financieros ante posibles devaluaciones a futuro.
Resumen generado con IA

En el escenario financiero actual, la política desplazó a los indicadores macroeconómicos tradicionales. Para los inversores, la preocupación por las elecciones de 2027 y la solidez de las alianzas gubernamentales hoy pesa más que la volatilidad global o las tasas de la Reserva Federal

Aunque el Gobierno intentó dar señales de pragmatismo al acercarse al PRO para romper su aislamiento, el mercado aún no traduce este movimiento en una mejora sostenida de los activos argentinos. El "techo" de los $1.500 para el dólar sigue siendo el eje de la estrategia oficial, pero el costo de mantener esa estabilidad se refleja en tasas de interés que asfixian al consumo y en un entramado social donde la mora alcanza niveles alarmantes.

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El "factor 2027" y el nuevo mapa de las alianzas políticas

A pesar de la distancia temporal, las consultoras coinciden en que el mercado comenzó a "tradear" expectativas electorales de largo plazo. El reciente debilitamiento de la imagen presidencial en las encuestas y el reagrupamiento del peronismo (con Kicillof, Massa y Máximo Kirchner a la cabeza) han encendido alarmas. Según "FMyA", el riesgo país reflejó este malhumor tras conocerse que el apoyo al Gobierno en julio mostró fisuras.

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Ante este escenario, la Casa Rosada intentó retomar la agenda política mediante un acercamiento estratégico con el PRO. Para los analistas, esta movida busca blindar la gobernabilidad y asegurar una base electoral sólida para las legislativas de 2025, paso previo necesario para el 2027. Sin embargo, los inversores mantienen la cautela: el aislamiento inicial del oficialismo es visto como un riesgo estructural que todavía no se ha disipado por completo, especialmente mientras la intención de voto de Milei se estabiliza en torno al 35%, lejos de los niveles de un balotaje cómodo.

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La trampa de las tasas y una mora que asfixia al consumo

El principal obstáculo para la reactivación económica parece ser el deterioro del balance de los hogares. Con tasas de interés que para el consumo de corto plazo pueden alcanzar una efectiva mensual del 5,66% -frente a rendimientos de Lecaps del 1,9%-, el financiamiento para las familias se ha vuelto prohibitivo. Esta distorsión ha empujado a casi 6 millones de personas a una situación de morosidad, dejándolas fuera del mercado de crédito formal.

Como señaló "EconViews", la consultora dirigida por Miguel Kiguel, la magnitud de la mora ya no es solo un problema privado entre bancos y clientes, sino una "externalidad" que deprime la actividad general. El estancamiento del crédito en pesos retroalimenta un círculo vicioso: sin financiamiento accesible, el consumo no repunta; y sin consumo, la reactivación industrial sigue postergada. Aunque el sistema financiero se mantiene solvente y capitalizado, el problema reside en el agotamiento de la capacidad de pago de los consumidores, lo que exige, según expertos, medidas regulatorias que faciliten la renegociación de deudas para reinsertar a los morosos en el sistema.

Una apuesta audaz con riesgos latentes

Para intentar dinamizar la economía sin recurrir a la emisión de pesos, el Ministerio de Economía anunció una medida que rompe con un consenso de más de dos décadas: autorizar a los bancos a prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a empresas que no son exportadoras, como el sector de la construcción. Esta decisión busca aprovechar los más de USD 26.000 millones en depósitos privados acumulados para aceitar la actividad.

Sin embargo, la medida genera dudas en el mercado. "EconViews" advierte que las restricciones impuestas tras la crisis de 2001 tenían como objetivo evitar que empresas sin ingresos dolarizados quedaran expuestas a devaluaciones bruscas. Aunque sectores como el de "F2", de Andrés Reschini, ven un potencial de crecimiento de U$S 6.000 millones en esta oferta de crédito, también alertan sobre el "uso del bisturí en una zona arriesgada". 

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