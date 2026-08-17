Milei reaparecerá en Retiro: un homenaje a San Martín marcado por la alianza con el PRO

Luego de un periodo de hermetismo en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei retomará el centro de la escena pública. A las 15, en el Monumento al Libertador del barrio porteño de Retiro, el mandatario brindará un discurso por el aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La cita contará con una fuerte carga simbólica, ya que compartirá el escenario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un momento crucial para la arquitectura política oficialista.