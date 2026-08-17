Política

Milei reaparecerá en Retiro: un homenaje a San Martín marcado por la alianza con el PRO

Luego de 10 días de agenda reservada, el Presidente encabezará el acto oficial en Plaza San Martín junto a Jorge Macri.

Javier Milei.
Javier Milei.
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei reaparece hoy en Retiro junto a Jorge Macri para conmemorar a San Martín y exhibir sintonía política tras días de hermetismo.
  • La foto conjunta surge tras reveses del oficialismo en el Congreso y la creación de una mesa legislativa quincenal acordada entre Karina Milei y Mauricio Macri.
  • El evento busca dar previsibilidad a los mercados, fortalecer la agenda legislativa y sentar las bases para una posible lista conjunta en la Ciudad en 2025.
Resumen generado con IA

Luego de un periodo de hermetismo en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei retomará el centro de la escena pública. A las 15, en el Monumento al Libertador del barrio porteño de Retiro, el mandatario brindará un discurso por el aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La cita contará con una fuerte carga simbólica, ya que compartirá el escenario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un momento crucial para la arquitectura política oficialista.

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Un regreso a la escena tras el hermetismo en Olivos

La reaparición de Milei pondrá fin a más de una semana de perfil bajo, en la que el Presidente limitó sus movimientos a la residencia oficial tras su reciente viaje a Colombia. Durante este intervalo, el protagonismo del Ejecutivo recayó sobre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la mesa política, quienes se concentraron en rediseñar la estrategia legislativa.

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El acto en Retiro se dividirá en dos etapas: por la mañana, la Ciudad de Buenos Aires llevará adelante un festival folclórico con las presentaciones de Los Tordos y Nahuel Pennisi, que culminará al mediodía con las palabras de Jorge Macri. Por la tarde, el foco girará hacia el protocolo nacional, donde Milei, rodeado de su Gabinete, buscará capitalizar la fecha patria para reforzar su narrativa de gestión.

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El armado de una nueva coalición parlamentaria

Más allá de la efeméride histórica, la presencia conjunta de Milei y Jorge Macri evidencia el avanzado estado de las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. Este acercamiento surge como una respuesta necesaria tras los recientes reveses del oficialismo en el Congreso, especialmente en la Cámara Alta.

El diálogo, reactivado la semana pasada tras una charla telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri, ya ha dado frutos operativos: la creación de una mesa de trabajo política quincenal. En estos encuentros participan figuras clave como Martín Menem y "Lule" Menem por el Gobierno, y Cristian Ritondo junto a Fernando de Andreis por el PRO. El objetivo es claro: aceitar la maquinaria legislativa y garantizar que los proyectos de la Casa Rosada cuenten con el respaldo sólido de su principal aliado parlamentario.

El desafío de 2025 en la Ciudad

El trasfondo de este acercamiento no se agota en las leyes, sino que proyecta sus sombras sobre el calendario electoral del próximo año. Fuentes cercanas a la dirigencia del PRO en la Ciudad aseguran que existe una "mayor predisposición" para confluir en una lista de unidad en el distrito porteño, un bastión histórico del macrismo que LLA aspira a permear.

Por su parte, desde la sede gubernamental de Uspallata, el entorno de Jorge Macri ratifica su intención de buscar la reelección, bajo la premisa de "blindar el cambio". Aunque aún resta un largo camino para el cierre de listas, el acto de esta tarde en Plaza San Martín funcionará como un termómetro político: una foto de unidad que busca transmitir previsibilidad a los mercados y fortaleza frente a la oposición.

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