Política

Milei retoma la agenda oficial: se viene una cadena nacional, en una semana cargada de discursos
Javier Milei.
Javier Milei.
17 Agosto 2026

El presidente Javier Milei retomará hoy su agenda pública después de nueve días sin actividades oficiales difundidas y encabezará el acto por el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. La ceremonia será a las 15, en el monumento ubicado en Retiro, y tendrá transmisión por cadena nacional.

El acto marcará el regreso de Milei a la escena pública tras su viaje a Colombia, donde participó de la asunción del presidente Abelardo de la Espriella. Desde su regreso, el mandatario permaneció principalmente en la quinta de Olivos y mantuvo reuniones privadas, además de una intensa actividad en redes sociales.

La agenda presidencial continuará el jueves, cuando Milei participe de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por el Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Allí brindará un discurso y compartirán escenario funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresario. El viernes, en tanto, el Presidente viajará a Santa Fe para participar del aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

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