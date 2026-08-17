Milei retoma la agenda oficial: se viene una cadena nacional, en una semana cargada de discursos

La agenda presidencial continuará el jueves, cuando Milei participe de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por el Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Allí brindará un discurso y compartirán escenario funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresario. El viernes, en tanto, el Presidente viajará a Santa Fe para participar del aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.