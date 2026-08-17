Milei retoma la agenda oficial: se viene una cadena nacional, en una semana cargada de discursos

El presidente Javier Milei retomará hoy su agenda pública después de nueve días sin actividades oficiales difundidas y encabezará el acto por el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. La ceremonia será a las 15, en el monumento ubicado en Retiro, y tendrá transmisión por cadena nacional.
El acto marcará el regreso de Milei a la escena pública tras su viaje a Colombia, donde participó de la asunción del presidente Abelardo de la Espriella. Desde su regreso, el mandatario permaneció principalmente en la quinta de Olivos y mantuvo reuniones privadas, además de una intensa actividad en redes sociales.
La agenda presidencial continuará el jueves, cuando Milei participe de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por el Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Allí brindará un discurso y compartirán escenario funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresario. El viernes, en tanto, el Presidente viajará a Santa Fe para participar del aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.