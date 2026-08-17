Eduardo Duhalde analizó la crisis política: "Al peronismo lo veo mal y a Milei, en una pelea constante"

"Hay que armar una cosa distinta. La gente no quiere votar partidos que no le han mejorado la vida", explicó. El MPA se propone competir en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) con un programa centrado en terminar con la "corrupción estructural". A sus 84 años, Duhalde descartó cualquier candidatura personal, pero reafirmó su rol de consejero: "A esta edad uno no está para gobernar, sino para ayudar. La pelea no sirve para nada, solo destruye las posibilidades de progreso".