Política

Eduardo Duhalde analizó la crisis política: "Al peronismo lo veo mal y a Milei, en una pelea constante"

El expresidente advirtió sobre la falta de alternativas serias en el sistema de partidos y cuestionó el estilo confrontativo de Javier Milei.

Eduardo Duhalde
Eduardo Duhalde
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • En una entrevista, el expresidente Eduardo Duhalde criticó el estilo confrontativo de Javier Milei y alertó sobre una profunda crisis de representación en el peronismo.
  • Duhalde atribuyó el triunfo libertario al fracaso de los partidos tradicionales y señaló a Axel Kicillof como una de las pocas opciones de renovación en el PJ.
  • El exmandatario impulsa el Movimiento Productivo Argentino con peronistas y radicales para competir en las elecciones, aunque descartó postularse como candidato.
Resumen generado con IA

Eduardo Duhalde volvió a escena con un diagnóstico crudo sobre la actualidad argentina. En una entrevista exclusiva con "Ámbito", el exmandatario no solo manifestó su preocupación por el presente del Partido Justicialista, sino que extendió su crítica a todo el espectro político. Según Duhalde, el problema actual trasciende una derrota electoral. Se trata de una crisis profunda de representación que ha dejado a la sociedad sin referentes sólidos.

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El rechazo al "gobierno de pelea" de Javier Milei

Al analizar la gestión de La Libertad Avanza, Duhalde fue tajante al definirla como un "gobierno de pelea". Según su visión, el estilo agresivo del presidente Javier Milei es el principal obstáculo para el progreso del país. "Yo creo en la unión, en llevarnos bien. Si es un gobierno de confrontación, para mí está equivocado en su manera de manejarse", señaló.

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Pese a sus críticas, el dirigente bonaerense aclaró que su intención no es desestabilizar la gestión, sino propiciar un cambio de actitud en el Ejecutivo. "Lo que quiero es que este señor cambie y entienda que así al país le va a ir cada vez peor", afirmó. No obstante, reconoció la legitimidad del triunfo libertario en 2023, atribuyéndolo a la ausencia de propuestas opositoras de peso: "La gente lo eligió porque no había alternativas serias".

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La crisis del peronismo y el fin de los partidos tradicionales

Según Duhalde, el peronismo atraviesa un momento crítico que comparte con el resto de las fuerzas tradicionales. "Al peronismo lo veo mal, pero veo mal a todos los partidos, incluido el del Gobierno", sentenció. Según el exgobernador, el desencanto social es producto de años de gestiones que no lograron mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este escenario, el expresidente destacó la figura de Axel Kicillof como una de las pocas cartas de renovación, calificándolo de "honesto", aunque insistió en que el movimiento debe prepararse para una interna profunda si aspira a recuperar el poder en 2027. Para Duhalde, la dificultad de cara al futuro será mayor en el plano nacional que en el bonaerense, donde el peronismo aún conserva un anclaje territorial más nítido.

El Movimiento Productivo como una nueva alternativa

Lejos de retirarse de la actividad pública, Duhalde reveló que se encuentra trabajando en la construcción del Movimiento Productivo Argentino (MPA) como una herramienta electoral. Este espacio busca amalgamar sectores del justicialismo y del radicalismo bajo una premisa que ha sido el eje de su carrera: el cogobierno y la producción.

"Hay que armar una cosa distinta. La gente no quiere votar partidos que no le han mejorado la vida", explicó. El MPA se propone competir en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) con un programa centrado en terminar con la "corrupción estructural". A sus 84 años, Duhalde descartó cualquier candidatura personal, pero reafirmó su rol de consejero: "A esta edad uno no está para gobernar, sino para ayudar. La pelea no sirve para nada, solo destruye las posibilidades de progreso".

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