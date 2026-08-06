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Más de 1.100 niños migrantes siguen en Ceuta

La cantidad de menores en el enclave español en África es insostenible, dicen las autoridades.

SIN CAPACIDAD. El sistema de acogida en Ceuta está desbordado.
SIN CAPACIDAD. El sistema de acogida en Ceuta está desbordado.
Hace 4 Hs

MADRID, España.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó que la cantidad de menores migrantes que quedan en el enclave español en el norte de África tras la crisis migratoria es “insostenible”. Unos 72.000 migrantes entraron la semana pasada en Ceuta, la gran mayoría a nado o a pie, de los que alrededor de 70.000 regresaron ya a la vecina Marruecos, según autoridades españolas.

“Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica”, indicó Vivas en la televisión pública, cifrando en alrededor de 1.100 los que están siendo atendidos en la ciudad autónoma.

Aseguró que Ceuta sigue “con el alma en vilo” y pidió auxilio al resto de España. El presidente ceutí es miembro del Partido Popular, principal formación opositora al gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez.

“Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación”, indicó de su lado el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez.

En las calles del enclave, así como en parques y playas, podían verse este miércoles grupos de jóvenes migrantes. “Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite, y pedimos socorro, pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España”, aseguró.

De acuerdo con la legislación española, las comunidades autónomas deben auxiliar a acoger a menores procedentes de zonas en situación de tensión extraordinaria. Pero esta norma topa con la reticencia de algunas regiones donde el Partido Popular gobierna en coalición con la formación ultraderechista Vox, contraria a esta acogida y restrictiva en cuestiones de migración.

“El Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto”, subrayó el vicepresidente primero del gobierno español, y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Preguntado sobre una posible falta de previsión, de la que algunas voces acusan al ejecutivo nacional, Cuerpo destacó la “excepcionalidad” de lo ocurrido, que era “a la luz de los informes que se tenían, totalmente imprevisible”.

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