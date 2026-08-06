Más de 1.100 niños migrantes siguen en Ceuta

En las calles del enclave, así como en parques y playas, podían verse este miércoles grupos de jóvenes migrantes. “Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite, y pedimos socorro, pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España”, aseguró.